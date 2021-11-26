الجمعة 26 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وفد «تنسيقية الأحزاب» يشارك بالملتقى الأول للمستثمرين ورجال الأعمال اليمنيين

وفد تنسيقية شباب
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الملتقى الأول للمستثمرين ورجال الأعمال اليمنيين في مصر، حيث تكون الوفد من النائب طارق الخولي والنائبة غادة علي أعضاء مجلس النواب والنائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ ومحمد سيف أبو النجا عضو التنسيقية.

 ‎في البداية، وجه السفير اليمنى الشكر لنواب التنسيقية، ‎مؤكدًا أن هناك حرصًا شديدًا من قبل المستثمرين اليمينيين على اغتنام فرص الاستثمار فى مصر. ‎

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وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 

ووجه السفير الدعوة لاستضافة وفد التنسيقية وعمل جلسة حوار مصغرة لوضع أجندة تعاون في الفترة المقبلة .

وقالت النائبة غادة على، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، “إن وجودنا اليوم كنواب للتنسيقية يعكس ايمان الطرف اليمني باننا نقدم سياسة بمفهوم جديد من خلال برلمان بمفهوم جديد، ونقدم سياسة تنموية وندعوكم لمشاركتنا واقع الجمهورية الجديدة، ‎كنواب للتنسيقية نهدف دائماً لوضع أجندة عمل مشتركة بناء على أدوارنا في الجانب التشريعي والرقابي، فعلى الجانب التشريعي نقوم الآن في مجلس النواب بمناقشة تعديلات على قانون مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية والمشروعات القومية وهذا لصالح الاستثمار فى الأراضي المصرية، والذي تدور فلسفته حول تذليل كافة المعوقات لجذب المستثمرين وخلق بيئة استثمارية آمنة هذا واقع الجمهورية الجديدة”.

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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 

 ‎وأضافت: “وأما على الجانب الرقابي نستطيع كنواب للتنسيقية دعم المستثمرين اليمنيين بصفة خاصة والعرب والأفارقة بصفة عامة في تقديم مقترحات لضخ المزيد من الاستثمارات بشكل آمن ومدروس، وقد قدم لنا السفير اليمنى مقترحا يأمله المستثمر اليمنى وهو أن يتمكن من تأسيس بنك أو مؤسسة مالية لنقل رؤوس الأموال بيسر إلى مصر”. 

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وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 

وأشارت إلى أن هذا يعطى فوائد أكبر للمستثمرين العرب فى مصر، وكذلك أهمية توفير خط ملاحي بين البلدين مما يسهل حركة التجارة بينهما، ونحن لن نتوانى في دراسة الأمر وتقديم مقترح به فى خدمة المستثمرين، ويدا بيد نستطيع بناء المستقبل ونعتبر اليمنيين إخوة لنا وبالتأكيد الاستثمار فى مصر ينعكس على اليمن فالمصالح المشتركة أساس السياسة التنموية فى مصر".

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وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 

وأعرب النائب طارق الخولي عن سعادته بأن يكون بين أهله اليوم، وأكد أنهم في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ينتهجون سياسة دبلوماسية التنمية، وكيف يلعب البرلمان دورًا تشريعيًا ورقابيًا وأن يكون حلقة وصل في تذليل العقابات أمام المستثمرين الأجانب فما بالنا باليمن أهلنا وإخوتنا. ‎

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وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 

وأضاف أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لديهم ٣٢ نائبًا في مجلس النواب و١٦ نائبًا في مجلس الشيوخ و٦ نواب للمحافظين وأن التنسيقية باعتبارها كتلة سياسية مؤثرة تستطيع أن تدعم الأشقاء والمستثمرين اليمنين وأن تعمل على تعزيز الشراكة والتعاون، ‎وأكد أنه من خلال ما عرضه نائب محافظ السويس يمكن التعرف على الخريطة الاستثمارية في السويس كنموذج وغير من محافظات مصر ‎وأضاف أنه وزملاءه قد أتوا لهذا المؤتمر للخروج برؤية وخطة عمل مشتركة خلال الفترة المقبلة. 

‎واختتم بأن اليمن هو جزء من وجدان كل مصري وتضحيات مصر عبر العصور تتمازج مع تضحيات اليمن ‎وأنه كمصري وككل المصريين سيظل ينظر ويقول على اليمن "اليمن السعيد" رغم كل تحدياته.

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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 

‎وأكد النائب أحمد قناوي، أنني كعضو في مجلس الشيوخ وعضو بلجنة الصناعة والمشروعات أجد أن إنشاء مجلس رجال الأعمال والتجار اليمنيين في مصر ورعاية السفارة له وتعاونها مع عدد من المحافظات بداية رائعة لتعاون مثمر يستحقه البلدان والشعبان، خاصة أن حجم التجارة البينية بين الدول العربية هو أقل من ١% وهو ما لا يتناسب أبدا مع حجم وتاريخ هذة الدول وعدد سكانها،‎كل التوفيق لهذة المساعي ونحن على استعداد للتعاون لتذليل كل العقبات.

 ‎وتساءل محمد سيف، عن إمكانية الاستثمار فى القطاع الطبى بمصر بما أن هناك عدد كبير من المسافرين بشكل دورى من اليمن ياتوا بغرض العلاج (قدره السفير بثلث الرحلة الجوية على الطائرة) ‎وتساءل أيضا عن مدى أهمية القطاع المالى و خط ملاحى مباشر من اليمن الى الموانى المصرية لتسهيل حركة التجارة بين البلدين.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين النائب طارق الخولي الوفد النائبة غادة علي مجلس الشيوخ التنسيقية السفير برلمان بمفهوم جديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

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