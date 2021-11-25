الجمعة 26 نوفمبر 2021
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سياسي

آية مدني: احتفالية طريق الكباش أسطورية تعيد الأقصر لعصرها الذهبي

النائب آية مدني
النائب آية مدني

أشادت آية مدني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باحتفالية افتتاح طريق الكباش، معتبرة أنها اسطورية ساحرة أعادت أمجاد مدينة الأقصر إلى عصرها الذهبي عندما كانت عاصمة مصر الفرعونية.

وقالت «مدني» في بيان لها، إن الاحتفالية قدمت الأقصر في ثوب جديد باعتبارها أكبر متحف مفتوح على وجه الأرض، مضيفه أن فقرة عيد "الأوبت" نقلت عراقة وعظمة احتفالات الفراعنة قبل 3500 عامًا، مما أبهر جميع وسائل الإعلام العالمية الناقلة للحدث وتجاوزت 150 محطة تلفزيونية.

نائبة التنسيقية: احتفالية طريق الكباش اسطورية ساحرة تعيد الأقصر إلى عصرها الذهبي

وتابعت: «من حقنا نفخر ببلادنا وعظمتها وحضارتها وأن نُعرف العالم أجمع عراقة تاريخنا، موجهه الشكر للقائمين على الاحتفالية وكل من ساهم في هذا الكشف الأثري الكبير». 

وأكدت أن نجاح الحفل سيساهم في الترويج للسياحة خاصة بعدما وصفته وسائل الاعلام العالمية بأنه مبهر وساحر.

ووجهت آية مدني عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للرئيس السيسي لأنه أعاد للمصريين مرة أخرى فرحة الفخر بتاريخهم وحضارة بلادهم والاحتفال به، كما وجهت الشكر للرئيس على زيارته للقرى المتضررة من السيول غرب أسوان صباح اليوم قبل الاحتفالية ووعده للأهالي بضم قريتهم ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.

ويهدف مشروع طريق الكباش إلى تحويل مدينة الأقصر إلى أكبر متحف عالمي مفتوح عبر ربط معبدي الأقصر والكرنك، ويتكون طريق الكباش من رصيف حجري في المنتصف بطول الطريق ويصطف على جانبيه قرابة 1300 تمثال تتخذ أشكال كبش كامل ورأس كبش على جسد أسد ورأس إنسان على جسد أسد.

ويرمز الكبش للإله آمون إله معبد الكرنك، أما التماثيل التي تتخذ شكل إنسان بجسد أسد فترمز للإله أبي الهول.

النائبة آية مدني مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين طريق الكباش احتفالية

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