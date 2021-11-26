عثمان : خروج احتفالية الكباش بالصورة المشرفة ستزيد من المعدلات السياحية للصعيد

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن خروج احتفالية “الاقصر … طريق الكباش ” بهذا الشكل المبهر سيعمل على زيادة فى معدلات الطلب السياحى من جانب منظمي الرحلات الاجنبية ، علي منتج السياحة الثقافية، موضحا ان خروج هذا الحدث العالمى بهذا التنظيم والحفاوة يعيد تصدير مدينة الاقصر الى العالم بشكل جديد .

أضاف عثمان فى تصريحات خاصة أن هذا الحدث سوف يكون لها تأثير كبير علي حجم الزيارات للمقاصد الأثرية المجاورة علي غرار دندره و إسنا و أبيدوس، خاصة من اتجاه شركات السياحة إلي توسيع فترة برامج الزيارة إلي الأقصر بعد التطور الكبير الذي شهدته المدينة بفضل رعاية القيادة السياسية لها، و الدور الذي لعبته حكومة مصطفي مدبولي علي عدة مستويات مثل تطوير البنية الأساسية ، كذلك الدور الهام و المؤثر لوزارة السياحة و الأثار، في ترميم المعابد و إعادتها إلي صورتها الأولي بأيدي مصرية 100%.

و اشار عثمان ، الى أن التواجد الكبير للشخصيات العامة و الدبلوماسيين الأجانب علي أرض الأقصر هو رسالة سلام و أمن واضحة للعالم و دعوة مؤثرة لجذب السائح المرتقب، ليحظى بتجربة لن يحظى في أي مقصد سياحي، حيث يعيش هنا تاريخ ممتد لأكثر من 5آلاف عام لافتا ان التطور الرقمي و إمكانية حجز التذاكر لزيارة المعابد بشكل إلكتروني يؤثر بشكل إيجابي علي تجربة السائح، مؤكدا أن السائح أيضا سوف يتمكن من الحصول تجربة رائعة و أكثر من ذي قبل نظرا لتطوير الخدمات المرتبطة بالسائح.

يشار الى ان فعالية"الأقصر … طريق الكباش " قد شهدت تغطية إعلامية موسعة حيث يحضرها أكثر من ٢٠٠ من ممثلي وكالات الأنباء والصحف والقنوات التليفزيونية المحلية والدولية.

وتهدف هذة الاحتفالية الى الترويج السياحي لمدينة الأقصر كأكبر متحف مفتوح في العالم وإبراز المظاهر الجمالية والحضارية لها بالإضافة إلى إبراز ما بها من مقومات سياحية وأثرية متميزة ومتنوعة خاصة في ظل الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وتطوير نظم الإضاءة بمعبد الأقصر وترميم قاعة ال 14 عمود بمعبد الاقصر، والانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف ب "طريق الكباش".

