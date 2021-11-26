الجمعة 26 نوفمبر 2021
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تقارير ومتابعات

بعد عرض أغنية «الأقصر بلدنا».. شجون على إسماعيل: مش سايب لحد فرصة

أغنية الاقصر بلدنا
أغنية الاقصر بلدنا

أعربت شجون علي إسماعيل ابنة الموسيقار الراحل علي إسماعيل عن بالغ سعادتها لعرض الموسيقى الخاصة بـ"أغنية الاقصر بلدنا"، من جديد عبر احتفالية موكب طريق الكباش، متابعًة في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "مش سايب لحد فرصة، يا جمالك يا علي إسماعيل".

 

وتابعت: "الحمد لله على غناء الأقصر بلدنا بصوت الفنان الكبير وائل الفشني، كنت مبسوطة بالأغنية واللحن والموسيقي الخاصة بوالدي رحمة الله عليه".

 

كما تم  عمل إيقاعات الموسيقات العسكرية، من تسجيل اوركسترا & كورال الاتحاد الفيلهارموني، قيادة وإخراج موسيقي لجميع العناصر الموسيقية للعرض الخاص بالموكب لنادر عباسي، والهندسة الصوتية والتسجيل  لاوركسترا و كورال الاتحاد الفيلهارموني لمفدي ثابت، واختيار جميع الاشعار المستخدمة في الحدث من أناشيد وترانيم متواجدة ومدونة بالفعل على جدران المعابد والخاصة باحتفال العيد الأشهر في مصر القديمة وهو عيد الأوبت للدكتورة ميسرة عبدالله.

 

يذكر أن 150 محطة تلفزيونية نقلت للعالم الحدث الأسطوري وأكثر من مليار مشاهد منتظرين الموكب وإعلان الأقصر أكبر متحف مفتوح على وجه الأرض..

شجون علي إسماعيل علي إسماعيل الموسيقار الراحل علي إسماعيل حفل موكب طريق الكباش موكب طريق الكباش طريق الكباش

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