الجمعة 26 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

هاشتاج

«فائق الجمال».. رواد السوشيال ميديا العرب والأجانب يتفاعلون مع حفل طريق الكباش

افتتاح طريق الكباش
افتتاح طريق الكباش

تصدر هاشتاج «طريق الكباش» موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات «تويتر»، وشارك فيه أجانب للإشادة بالاحتفالية الضخمة التي تقيمها الدولة المصرية اليوم.

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وقال «ميتس كريبشن»، كوري الجنسية»، إنه شعر بالقشعريرة عندما رأى احتفالية طريق الكباش، ونشر مقطع المرور بطريق الكباش المذاع مباشرة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وزوجته، ووصف الاحتفال بالمهم.

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وقال «ويجيرل»، أجنبي الجنسية: «تتجه الأنظار إلى مصر، حيث تجري إعادة افتتاح طريق الكباش الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 3400 عام في الأقصر، أنا فخور جدًا برؤية الآثار الرائعة وهي تعود إلى النور في مثل هذا الاحتفال الرائع».
وقالت نانسي شهاب، تونسية الجنسية، في تغريدة لها على «تويتر» إن مصر عظيمة في كل مكان بافتتاح طريق الكباش، وإقامة حفل كبير يشهد عليه العالم أجمع.

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وعلق «تيدي كورنيوان» إندونيسي الجنسية: «يجب أن يبقى الجميع مستيقظًا حتى في وقت متأخر من الليل لمشاهدة البث المباشر لـ Grand Opening Sphinx Avenue في الأقصر»، ووصف الأمر بإنه فائق الجمال وتاريخي رائع.

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السيسي الاجانب عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الكوريين الكباش احتفالية طريق الكباش بطريق الكباش

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