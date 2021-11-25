الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

«elpais الإسبانية»: افتتاح طريق الكباش «حدث مهيب»

افتتاح طريق الكباش
افتتاح طريق الكباش

سلطت صحيفة «الباييس elpais» الإسبانية، اليوم، الضوء على إعادة افتتاح طريق الكباش في الأقصر، واصفة الحدث بـ«الحفل المهيب».

وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم، إنه تم اقتراح أن تكون مدينة الأقصر أكبر متحف مفتوح في العالم بعد ترميم طريق الكباش ذلك المسار الأيقوني الذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر.

وأشارت «الباييس» إلى أنه في كل عام منذ آلاف السنوات كان موسم الفيضان لدى المصريين القدماء مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بما يسمى عيد الأوبت، وبالنسبة للمصريين القدماء، كان الفيضان السنوي لنهر النيل مرادفًا لخصوبة الأرض، ووقتًا للبركة والفرح، ولذلك كان يتم استقباله باحتفال مهيب في مدينة طيبة الأقصر حاليا وعاصمة مصر القديمة لفترات طويلة.

جهود كبيرة لترميم طريق الكباش

 وقالت الصحيفة الإسبانية إنه بعد عدة عقود من العمل والتوقف، تمكنت مصر من استكمال ترميم الطريق، الذي يعتبره الكثيرون الأهم في مصر القديمة ولفترة طويلة، واحتفالاً بهذا الإنجاز الطموح الذي صاحبه تجديد كبير لمدينة الأقصر، احتفلت الدولة اليوم باستعادة روعة هذا الطريق القديم.

وأشارت إلى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وزوجته السيدة انتصار السيسي ونحو عشرين وزيرا لهذا الحفل الضخم.

وأوضحت الصحيفة إلى أن الأقصر تسعى لأن تكون أكبر متحف مفتوح في العالم بفضل الآثار التي تزخر بها.

تكرار تجربة موكب المومياوات الملكية

 وقارنت «الباييس» بين حفل موكب المومياوات الملكية في أبريل الماضي بالقاهرة، وحفل افتتاح طريق الكباش اليوم، مشيرة إلى أن مصر سعت لتكرار تجربة نجاح موكب المومياوات، وأن موكب المومياوات كان رمزا للموت والحياة الأبدية في الآخرة، بينما تعلق الأمر هذه المرة بالحياة، والاحتفال بفيضان النيل الذي يجلب الطعام والخير.

وأكد التقرير الإسباني أنه بفضل التنظيم الجيد لموكب المومياوات في القاهرة أبريل الماضي، تخطط السلطات المصرية، وعلى رأسها وزارة السياحة والآثار، لتنظيم المزيد من الفعاليات من هذا النوع في المحافظات السياحية الأخرى في الأشهر المقبلة، بما في ذلك أسوان أقصى جنوب البلاد وكذلك في سانت كاترين بشبه جزيرة سيناء شرق البلاد.

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«elpais الإسبانية»: افتتاح طريق الكباش «حدث مهيب»

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