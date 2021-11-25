الجمعة 26 نوفمبر 2021
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تحقيقات

صولو الأنشودة الهيروغليفية لـ«الدستور»: حفل أسطوري يليق بالأجداد (صور)

نورا الألفي
نورا الألفي

نجحت الأقصر في جذب أنظار العالم إليها خلال الاحتفال الأضخم الذي أعد لافتتاح طريق الكباش وهو أقدم طريق أثري في العالم وذلك بعد الانتهاء من تطويره.

اتسم العرض الفني بالعظمة التي تليق بالمصريين القدامى لاستعراض الاحتفالات والطقوس الدينية التي كان يمارسها الفراعنة قديمًا، خلال افتتاح الطريق الأقدم تاريخيًا، طريق الكباش الأثري.

بدأ العرض بأوركسترا الفيلهارموني بقيادة المايسترو نادر عباسي، وعزف الموسيقى الفرعونية ومن ثم أنشودة آمون التي يعاد إحياؤها بنفس الكلمات الفرعونية.

طريق الكباش

وظهرت نورا الألفى، خلال أنشودة الملكة حتشبسوت ضمن 4 أميرات كن يتبعن الملكة ويترجّلن خارج معبدها الذي يحمل اسمها بمحافظة الأقصر. 

وظهرت نورا بإطلالة رائعة ووجه نيلي يعبر عن الأصل المصري، وتعتبر هى أحد العوامل التي ساعدتها على اختيارها في هذا الحفل الملكي، إضافة إلى حنجرتها الذهبية.

طريق الكباش يُعرف بأنه الطريق الأثري لمواكب الآلهة ويعود لعصر الأسرة الثامنة عشرة من الدولة القديمة في عهد الملكة حتشبسوت للاحتفال بموسم الفيضان، فيما عرف بعيد الأوبت قبل أن يندثر الطريق تحت الأرض بمرور القرون وتعاقب الأزمنة.

أنشودة حتشبسوت

تقول إن حدث جلل مثل هذا يكون فيه المنافسة قوية للغاية من أجل المشاركة فيه وعلى الرغم من اللقطات القصيرة التي ظهرت فيها نورا، إلا أنها تؤكد على اعتزازها وفخرها باختيارها لتكن "صولو" لأنشودة الملكة حتشبسوت.

"أنشودة حتشبسوت تجسد عظمة ملكات مصر"، هكذا وصفت الصولو نورا الأنشودة التي شاركت فيها مع الصوليست هايدي موسى، مضيفة أن تلك الأنشودة هي مزيج بين شموخ ملكة مصر وطموحها وآمالها إذ جسدت المقطوعة الهيروغليفية صفات السيدة المصرية وقدرتها على قيادة البلاد بذكاء ونجاح .

نورا الألفي

حتشبسوت واحدة من أهم ملكات مصر إذ استطاعت أن تحكم البلاد على مدار 12 سنة وتسعة أشهر وتحقق الأمن والاستقرار، حتى أن عصرها تميز بالسلام والازدهار وتحسن قوة الجيش وتأمين الحدود المصرية، فضلًا عن توطيد وتنمية العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع دول مصر المجاورة.

وعن فترة الاستعداد لهذا الحفل أكدت الألفي: "كل مقطوعة غنائية لها درجة صعوبة على حدى، يعني اللون الشرقي له طابع واللون الغربي له طابع آخر في طريقة الغناء والإلقاء، والمرة دي في المقطوعة دي كانت كلماتها باللغة الهيروغليفية، فكان الأمر مختلف كليًا عن أي حفل أو أغنية تانية".

وتضيف: "الغناء الهيروغليفي على قد ما هو صعب نظرًا لأنه غير تقليدي وغير معتاد، لكن له طراز خاص في غنائه، ده غير إنه بيتماشى على قدر هذا الحدث الفرعوني".

بدأت الألفي، مشوارها الغنائي بدار الأوبر المصرية، وهى الآن واحدة ضمن الأوركسترا الأساسي الفني بالأوبرا وتدربت على يد المايسترو الكبير نادر العباسي.

يرجع عمر طريق الكباش إلى نحو 3500 عاما، ويعد أهم المعالم الأثرية في الأقصر، إذ نحتت تماثيله من الحجر الرملي ويمتد الطريق من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر بطول 2700 متر.

أوركسترا دار الأوبرا 
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