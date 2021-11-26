كوبيش: الانتخابات الحرة والنزيهة ستسمح لليبيين اختيار من يمثلهم

جدد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (المستقيل) يان كوبيش، تأكيده على أن الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية، المقرر عقدها في ليبيا يوم 24 ديسمبر المقبل، هي وحدها التي ستسمح للشعب الليبي، وخاصة الشباب والنساء، بانتخاب ممثليه الحقيقيين.

جاء ذلك خلال استقبال كوبيش في مقر البعثة في العاصمة طرابلس اليوم، ممثلي منتدى حوار الشباب؛ حيث سلموا دعوة للأمم المتحدة لحضور المؤتمر الوطني للشباب الذي سيُعقد في طرابلس يوم الـ 27 من شهر نوفمبر الجاري تحت شعار "هذا وقتنا".

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء الليبية (وال)، فقد قرر المبعوث الأممي يان كوبيش موقف مجلس الأمن الدولي الذي تجلى في بيانه الصادر عن رئاسة المجلس أمس الأربعاء؛ الداعي إلى ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 من شهر ديسمبر المقبل، وفقًا لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي والقرار 2570 لسنة 2021.

وأعرب كوبيش عن إعجابه بالجهود الموحدة لمنتدى الشباب وبعزمهم على أن يكونوا فاعلين حقيقيين في التغيير من خلال الانخراط في الحياة السياسية، من أجل مستقبل أفضل لليبيا والشعب الليبي.

وأوضح كوبيش بأن الشباب، بمن فيهم النساء، هم من عليهم تشكيل مستقبل ليبيا لأنفسهم ولجيل المستقبل، رغم كل الخلافات والمخاطر والمجهول الذي يحف الانتخابات، فإن هذه العملية الديمقراطية السياسية توفر أيضًا فرصة فريدة لا ينبغي تفويتها.

وقال المبعوث الأممي: إن "موجة الناخبين والمرشحين المسجلين دليل على أن غالبية سكان البلاد يفهمون ذلك، وإن الامتناع عن المشاركة في الانتخابات لأي سبب، حتى وإن كان لأسباب وجيهة للغاية، من شأنه أن يسمح للآخرين، ولاسيما وأن أطراف الوضع الراهن ومناصريهم، بتحديد مستقبل ليبيا، مهملين ومتجاهلين تطلعات واحتياجات الأجيال الشابة، بما في ذلك النساء".