عقب افتتاح طريق الكباش.. السوبرانو أميرة سالم: «مبروك لبلدنا.. الأقصر مدينة التاريخ»

علقت السوبرانو أميرة سالم، على حفل افتتاح طريق الكباش قائلة: "ألف مبروك لبلدنا افتتاح طريق الكباش بمدينة الأقصر التاريخية .. الاقصر مدينة الشمس، طيبة عاصمة مصر القديمة".

وأضافت أميرة سالم عبر صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كانت النهاردة عروس جميلة في يوم زفافها.. تحية للزملاء والأصدقاء المشاركين، عيد "اوبت" سعيد علينا كلنا يا مصريين".

تفاصيل موكب طريق الكباش

عُزفت موسيقى الحفل من تأليف مشترك بين الموسيقار نادر عباسى وأحمد الموجى، فيما قدم الفقرات الغنائية كلٍ من شهد عزفى: «النداء الأول»، وهايدى موسى: «أنشودة حتشبسوت»، وعز الأسطول: «أنشودة آمون رع»، بينما أنشد وائل الفشنى: «الأقصر بلدنا»، بمشاركة ١٦٠ عازف إيقاع من شباب إيقاعات الچيمبى المصرى والموسيقات العسكرية.

واختارت الدكتورة ميسرة عبدالله جميع الأشعار المقدمة فى الحفل من أناشيد وترانيم موجودة بالفعل ومدونة على جدران المعابد، وهى خاصة باحتفال العيد الأشهر فى مصر القديمة المسمى بـ«عيد الأوبت».

ونُظم الحدث وسط أجواء من البهجة والموسيقى والرقص والغناء والاحتفالات العسكرية، وشهد تنفيذ محاكاة لاحتفال المصريين القدماء بـ«عيد الأوبت»، من خلال موكب ضم ٤٠٠ شاب وفتاة يرتدون زى الاحتفالات عند المصريين القدماء، على أنغام موسيقى تصويرية مستوحاة من الأناشيد الفرعونية.

كما شهد الحفل إقامة معرض للصور النادرة من القرن الـ١٩ فى أماكن محددة على طريق المواكب، تروى تاريخ معابد الكرنك والأقصر، وطريق المواكب الذى يربط بين المعابد، وأهم الاكتشافات الأثرية، وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التى كانت تقام فى العصور القديمة.

«أوبت» هو أحد الأعياد الفرعونية التى انقسمت فى مصر القديمة إلى عدة أنواع، منها أعياد رسمية يُحتفل بها فى مصر كلها مثل: عيد السنة الجديدة، وأعياد أول الشهر، وأعياد منتصف الشهر، وتتويج الملك، وأعياد محلية تخص كل إقليم على حدة، وصولًا إلى الأعياد الدينية مثل: عيد «الإله مين» الذى يُقام فى الشهر الأول من فصل الحصاد، وعيد «أوبت».