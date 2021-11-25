مصطفى الكحيلى: افتتاح الكباش نقلة كبيرة في عالم السياحة

قال مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ وأمين قطاع الأعمال في حزب مستقبل وطن بأسيوط، إن مصر أحدثت ثورة حضارية في احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر مساء اليوم.

وقال الكحيلي في بيان له، إن إبهار العالم بما تحدثه مصر في مثل هذه المناسبات ليس بجديد عليها، مشيراً إلى أن منذ فترة قصيرة قد فعلتها مصر وهزت العالم بأصداء احتفالية نقل المومياوات وها هي تعود من جديد.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إعادة افتتاح طريق الكباش، يعد نقلة كبيرة في الخريطة العالمية للسياحة، وتثبيت وضع الأقصر في مقدمة مدن العالم السياحية، فضلا عن انتعاش السياحة في المدينة ما يعود على جميع العاملين في القطاع بالنفع.

كما ثمن النائب مصطفى الكحيلي المجهود المبذول في كل خطوات التحضير للحفل، وجميع القائمين على عملية الترميم والترتيب لإعادة افتتاح الطريق حتى خروجه في هذه الصورة المشرفة.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الحدث التاريخي واهتمامه البالغ بأن يخرج حفل الافتتاح في أبهى صوره أعطى طابعا خاصا وأهمية بالغة للحدث لأن الرئيس يدرك حجم الأهمية البالغة للحدث وتبعاته على العالم، واقتصاد مصر على وجه الخصوص، مختتما: "على جميع المصريين أن يفخروا بما يحدث على أرض وطنهم الغالي".

وتضمن برنامج الاحتفال الترويجي لمدينة الأقصر وافتتاح طريق الكباش، إقامة معرض للصور النادرة للقرن ١٩ على طول طريق الكباش ويرصد تاريخ معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الذي يربط بين المعابد والذي يبلغ طوله 2750 مترًا، وكان ملوك مصر القديمة يستخدمونه في الاحتفالات والطقوس الدينية، وهو الطريق الذي يربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك، بالإضافة لعرض عدد من الاكتشافات الأثرية وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا خلال حفل افتتاح طريق الكباش يحمل عنوان «الأقصر.. السر»، يتحدث عن أهالي الأقصر ومعالمها، خاصة النيل و«الحنطور»، وأسرار الثقافة الشعبية التي تجذب السياح إليها.

وظهر في الفيلم عدد من الخبراء والأهالي يتحدثون عن الأقصر وتاريخها وتنوع حضارتها، وكنوزها، وعلى رأسهم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.