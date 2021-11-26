وزير الإتصالات: افتتاح طريق الكباش بالأقصر حدث عالمى ورسالة إيجابية

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن حفل افتتاح طريق الكباش بمدينة الأقصر يمثل حدث عالمي فريد من نوعه ويعبر عن عبق التاريخ المصري القديم والحضارة المصرية العريقة، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بمميزات كبيرة وفريدة وتحتوي علي كنوز أثرية نادرة تدعو إلى الفخر والعظمة لتاريخ مصر القديمة.

وأضاف الوزير في تصريحات لـ “ الدستور” أن هذا الحفل الكبير بعث برسالة أمن وسلام للعالم ويؤكد أن مصر دولة مستقرة ما سيحفز ويشجع قطاع السياحة والآثار وخاصة السياحة الوافدة على مصر.

وتابع أن هذا الحدث سيؤثر إيجابيا على قطاع السياحة والضيافة في مصر مع اقتراب موسم آخر العام.

وكشف الوزير عن أن الوزارة نفذت استعدادات كبيرة من جانب شركات الإتصالات بالتنسيق مع محافظة الأقصر وتم بالفعل رفع جاهزية شبكات الإتصالات في المحافظة والمناطق السياحية بالإضافة لتوفير وتسخير جميع الإمكانيات من أجل خروج الحدث بهذا الشكل العالمي الذي يليق بمصر وبمكانتها الإقليمية والعالمية، مشيدا بما قامت به وزارة السياحة والآثار والوزارات المعنية لإنجاح تنظيم هذا الحدث العالمي.

وذكر أن نمو القطاع السياحي سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد المصري ويؤدي إلى نمو في حركة الإتصالات والمكالمة الدولية ويعظم من القيمة المضافة لخدمات الاتصالات لهذا القطاع، موضحا أن هناك علاقة وثيقة بين وزارتي الإتصالات والسياحة بهدف تنفيذ مشروعات الميكنة الخاصة بتطوير ورقمنة القطاع السياحي وتطبيق منظومة التحول الرقمي للنهوض بهذا القطاع الواعد.

وتابع الوزير أن هناك اهتمام من القيادة السياسية بمشروعات رقمنة وميكنة قطاع السياحة، موضحا أن هذه المشروعات ستحقق نمو كبير في إيرادات القطاع وتستهدف تأمين الأفواج السياحية وميكنة الخدمات المقدمة لهذا القطاع مثل: نظام حجز التذاكر أون لاين ما سيؤدي إلى التيسير على السياح والزوار للأماكن السياحية والأثرية ويحمي كنوز مصر الغالية.