الجمعة 26 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الريال السعودى يستقر فى البنوك اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021

الريال السعودي
الريال السعودي

نستعرض لكم في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم، حيث شهد الريال السعودي، اليوم الجمعة، 26 نوفمبر 2021  استقرارا في البنوك المصرية والعاملة فى السوق المصري.
 

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 26-11-2021

ووفقا لما رصده "الدستور" فقد استقر سعر الريال السعودي فى البنك المركزي، اليوم الجمعة، حيث سجل نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما استقر سعر الريال فى بنك بلوم 4.17 عند للشراء، و4.20 للبيع، كما شهد سعر الريال السعودي استقرارا فى بنك HSBC  وسجل نحو 4.17 للشراء و 4.20 للبيع.


سعر الريال السعودي في بنكي الأهلي والقاهرة 

وعن سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي فقد سجل 4.18 للشراء مقابل 4.19 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي في بنك القاهرة  نحو 4.08 للشراء، و4.20 للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 

وشهد سعر الريال السعودي فى بنك مصر استقرارا، وسجل 4.18 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع. وفى بنك البركة سجل 4.08 للشراء، 4.20 للبيع.
 

سعر الريال السعودي اليوم في بنكي قناة السويس والإسكندرية

وشهد سعر الريال السعودي استقرارا في بنك قناة السويس نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وشهد  سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية استقرارا وسجل 4.15 جنيه للشراء، و استقر عند 4.19 جنيه للبيع.

 
استقرار الريال السعودي فى بنك كريدي أجريكول 

واستقر سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
 

سوق الأسهم السعودية 

شهد سوق الأسهم السعودية، تراجعا فى ختام  تعاملات الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، ليتعرض لخسائر  متتالية للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلا أعلى تراجع خلال الأسبوع. 

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