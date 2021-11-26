مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى بأسيوط

لقي شخصين مصرعهما بينما أصيب شخصين آخرين إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق المطمر أسيوط الجديدة.



تلقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي ووجود حالات وفاة ومصابين.



وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف وقوات الشرطة بقيادة الرائد أحمد أبو حطب رئيس مباحث أسيوط الجديدة والملازم أحمد الحداد إلى موقع البلاغ وبالفحص تبين صحة البلاغ وإنقلاب سيارة ملاكي ووجود إصابات ومتوفين.



وبالفحص والمعاينة تبين وفاة "ريم ر م ر" ٤٠ سنة مقيمة محافظة الاسكندرية وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى أسيوط الجديدة تحت تصرف النيابة وإصابة كل من "مرسي ت م خ" ٦١ سنة مقيم محافظة المنيا ومصاب بكسر في الجمجمة ولقي مصرعه قبل وصوله الي المستشفي وإصابة "حازم س ا" مصاب بسحاجات وإصابة "احمد ا ع ا" ٦٥ سنة مقيم مركز منفلوط مصاب بكسر في القدم وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.



وتم تحرير محضر بالواقعة رقم ٦٢٣ جنح أسيوط الجديدة وقيد تحت رقم ٣٢ احوال وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات وصرحت بدفن الجسامين.

هذا وكان قد شن حي غرب أسيوط وشرطه المرافق حمله مكبرة على شوارع مدينه الاربعين وتم رفع كافه الاشغالات وفتح الطريق للماره ولتسهيل الحركه على المواطنين ولتحسين مستوى الخدمه لهم.



وقال محمد بشير رئيس حي غرب أنه بناء تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتشديد الرقابة والمتابعه ورفع الاشغالات من الشوارع الرئيسية لتيسير حركه المرور للمشاه والسيارات وضبط الشارع وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتجنب الزحام بالشوارع والميادين العامة.