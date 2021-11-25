الجمعة 26 نوفمبر 2021
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تقارير ومتابعات

عقب تصدرها التريند.. من هى الإعلامية نانسى نور؟

نانسي نور
نانسي نور

عُزفت موسيقى الحفل من تأليف مشترك بين الموسيقار نادر عباسى وأحمد الموجى، فيما قدم الفقرات الغنائية كلٍ من شهد عزفى: «النداء الأول»، وهايدى موسى: «أنشودة حتشبسوت»، وعز الأسطول: «أنشودة آمون رع»، بينما أنشد وائل الفشنى: «الأقصر بلدنا»، بمشاركة ١٦٠ عازف إيقاع من شباب إيقاعات الچيمبى المصرى والموسيقات العسكرية.

وتصدر اسم الإعلامية نانسي نور، محركات البحث الأكثر شهرة عبر موقع جوجل، بعد تقديمها حفل موكب طريق الكباش، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنها:

  • قدمت نانسي نور المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة.
  • تبلغ الإعلامية نانسي نور من العمر 30 عاما.
  • تخرجت نانسي نور في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 2012.
  • بداية نانسي نور كانت مع برنامج «عز الشباب»، الذي أذيع عبر قناة روتانا مصرية.
  • انتقلت نانسي نور بعد ذلك إلى قناة CBC إكسترا، وقدمت عليها عديد من البرامج.
  • لدي نانسي نور أكثر من 200 ألف متابع عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستحرام".

 

تفاصيل حفل موكب طريق الكباش

واختارت الدكتورة ميسرة عبدالله جميع الأشعار المقدمة فى الحفل من أناشيد وترانيم موجودة بالفعل ومدونة على جدران المعابد، وهى خاصة باحتفال العيد الأشهر فى مصر القديمة المسمى بـ«عيد الأوبت».

ونُظم الحدث وسط أجواء من البهجة والموسيقى والرقص والغناء والاحتفالات العسكرية، وشهد تنفيذ محاكاة لاحتفال المصريين القدماء بـ«عيد الأوبت»، من خلال موكب ضم ٤٠٠ شاب وفتاة يرتدون زى الاحتفالات عند المصريين القدماء، على أنغام موسيقى تصويرية مستوحاة من الأناشيد الفرعونية.

كما شهد الحفل إقامة معرض للصور النادرة من القرن الـ١٩ فى أماكن محددة على طريق المواكب، تروى تاريخ معابد الكرنك والأقصر، وطريق المواكب الذى يربط بين المعابد، وأهم الاكتشافات الأثرية، وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التى كانت تقام فى العصور القديمة.

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