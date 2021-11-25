الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الاتصالات توثق احتفالية «طريق الكباش» بمجموعة طوابع بريدية

طابع بريد تذكاري
طابع بريد تذكاري

أصدرت  الهيئة القومية للبريد مجموعة طوابع بريد تذكارية بتقنية "QR Code" لتخليد هذه المناسبة الهامة التى تعد محط انظار العالم.
 يأتى ذلك فى إطار مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمشاركة وزارة السياحة والآثار فى توثيق حدث افتتاح طريق الكباش بمدينة الاقصر. 

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم إصدار مجموعة الطوابع التذكارية لتوثيق افتتاح طريق الكباش بمدينة الأقصر ذلك الممر التاريخي الذي يعد من أهم المعالم الاثرية في العالم؛ حيث تأتى هذه الخطوة في اطار الدور الحيوى للبريد المصرى فى تخليد المناسبات والأحداث الوطنية العظيمة وفى ضوء تضافر الجهود لتوثيق هذا الحدث العالمى البارز. 

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن حدث افتتاح طريق الكباش الذى يربط معابد الكرنك شمالا بمعبد الأقصر جنوبًا يعكس عراقة مصر وحرصها على الحفاظ على ارثها الآثرى وتجديده من خلال احياء أقدم ممر تاريخى، كما يتم من خلاله نقل صورة حضارية من صعيد مصر على نحو يمزج بين أصالة الماضى وعبقرية الحاضر خاصة أن الافتتاح يتواكب مع الإعلان عن تحويل مدينة الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم.

ووجه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار الشكر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد على اصدار طوابع بريد تذكارية لتخليد حدث افتتاح طريق الكباش، والذي يحظي على اهتمام كبير على المستويين المحلي والعالمى.. مشيرا الى أن هذا الحدث يستهدف الترويج للأقصر كمنتجع سياحى متكامل  فى ضوء الجهود المبذولة لتنشيط السياحة وإبراز مقومات مصر السياحية.

ومن جانبه صرح الدكتور  شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بأن افتتاح طريق الكباش حدث تاريخي انتظره العالم أجمع وذلك لمشاهدة الاحتفالات التى كان يقوم بها القدماء المصريون منذ أكثر من 5 آلاف عام فى قلب طريق الكباش الفرعوني، التي كانت تتم بصفة دورية كل عام على أرض الأقصر ويتم خلالها تنصيب الملوك أو الاحتفال بالمناسبات الهامة؛ لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بالمشاركة فى هذا الحدث الهام وتوثيقه عبر إصدار مجموعة طوابع بريد تذكارية، مزودة بتقنية "QR Code" ليتمكن هواة الطوابع والمتابعون من الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالطابع والمناسبة التى تم إصداره فيها، عبر ربط الطابع بشبكة الإنترنت، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة التي يشهدها البريد المصري حاليا، حيث تهدف إلى تطبيق التحول الرقمي فى جميع الإدارات والقطاعات والخدمات التي يقدمها.

جدير بالذكر أن مجموعة الطوابع التذكارية مكونة من ثلاثة طوابع، مقاس كل طابع منها (٣ سم X ٥ سم) بقيمة ٥ جنيهات لكل طابع، أوفست متعددة الألوان، ومؤمنة ضد التزييف ومزودة بتقنية  "QR Code".

وزارة الاتصالات وزارة السياحة حفل افتتاح طريق الكباش الأقصر طابع بريد تذكاري هيئة البريد مصر

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