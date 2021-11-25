الخميس 25 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب محطة مترو المطبعة.. ننشر الطرق البديلة عقب غلق شارع الهرم

غلق شارع الهرم
غلق شارع الهرم

تجري الإدارة العامة لمرور الجيزة عده تحويلات مرورية بالتزامن مع غلق كلى لشارع الهرم بداية من تقاطعه مع المحولات وحتى أبو الفرج لبدء أعمال حفر وإنشاء محطة مترو المطبعة.

وتنوه محافظة الجيزة أنه فى إطار استكمال أعمال تسليم مواقع العمل الخاصة بإنشاء محطات مترو الهرم ضمن مشروع الخط الرابع للشبكة القومية لمترو الأنفاق فانه من المقرر تسليم الموقع المخصص لمحطة مترو المطبعة للشركة المنفذة للأعمال تحديدا بداية من تقاطع شارع الأهرام مع شارع محمد عبدالرقيب حتى شارع أبوالفرج بطول ٤٠٠ م وعرض ١٨ م فى الاتجاه القادم من المنطقة الاثرية اتجاه ميدان الجيزة ضمن تسليم عدد ٦ محطات مترو أنفاق بالخط الرابع.

مما يستلزم إجراء غلق كلى لشارع الأهرام فى المنطقة المحصورة بين تقاطع الشارع مع شارع المحولات وحتى شارع أبوالفرج وبمواجهة سنترال الاهرام فى الاتجاه القادم من المنطقة الاثرية بإتجاه ميدان الجيزة فقط إعتبارا من الساعة ١ صباح الجمعة ١١/٢٦ ولحين إنتهاء الأعمال.

وتوضح محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتوفير التحويلات المرورية اللازمة في إطار الخطط الإستباقية لتيسير الحركة المرورية بمحيط منطقة العمل وهي كالأتي :-

القادم من ميادين الرماية والنصر بإتجاه شارع الأهرام يتوجه يمينا بطريق المنصورية باتجاه مناطق ابوالهول حتى فتحة الدوران امام التوحيد والنور والعودة لطريق المنصورية ثم الدخول لشارع محمد انور السادات ( ترسا سابقا) مرورا بكوبرى ترسا المستحدث وتقاطع الشارع مع شارعى عزالدين عمر والمحولات ثم أسفل كوبرى عثمان محرم المستحدث ( الطريق السطحى) ثم الدوران اسفل الكوبرى والعودة لمحور انور السادات ثم الدخول يمينا بشارع محمد سالم اتجاه شارع الأهرام.

وعلى الراغبين فى التوجه الى ( مستشفى الهرم، طريق المريوطية، ميدان الرماية) يتم الدخول لشارع نعمة الله من محور محمد انور السادات حتى تقاطعه مع شارع الأهرام ثم الدخول يمينا بشارع الأهرام والدوران  والعودة لشارع الأهرام إتجاه المناطق المشار إليها.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى الهرم بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة للأعمال لإتخاذ مايلزم لمنع التكدسات وتوفير السيولة المرورية اللازمة من خلال نشر الفرق المرورية واللوحات الإرشادية بمحيط الأعمال.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين بإتباع تعليمات اللوحات واللجان المرورية لتفادى التكدسات وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمه بمسار التحويلات لضمان تحقيق السيولة المرورية .

محافظة صورة كوبر عمل محافظ الجيزة تنسيق انف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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