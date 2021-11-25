ABC الأمريكية: افتتاح طريق الكباش يسلط الضوء على كنوز مصر الأثرية

قالت قناة "إيه بي سي" (ABC) نيوز الأمريكية، الخميس، إن إعادة افتتاح طريق الكباش في الأقصر، أحدث مشروع حكومي في مصر يتم تنفيذه لتسليط الضوء على الكنوز الأثرية التي تزخر بها البلاد.

وتحت عنوان "مصر تزيح الستار عن طريق الكباش بعد تجديده"، أوضحت قناة "ABC"، أن السلطات المصرية كشفت الستار اليوم الخميس، عن منتزه قديم تم تجديده في مدينة الأقصر يعود تاريخه إلى ما قبل 3000 عام.

أهمية إعادة افتتاح طريق الكباش

وأوضحت القناة الأمريكية أن مصر تكافح لإنعاش صناعة السياحة، التي عانت طوال سنوات من الاضطرابات السياسية منذ عام 2011 وفي الآونة الأخيرة، عانت أيضا بسبب جائحة فيروس كورونا.

تاريخ الطريق

ويربط الممشى القديم - المعروف باسم طريق أبوالهول، ولكنه أُطلق عليه أيضًا طريق الكباش ومسار الآلهة - معبدي الكرنك والأقصر الشهيرين في مدينة طيبة عاصمة مصر في العصور القديمة ويُعتقد أنه كان الطريق الذي يسلكه الحجاج لزيارة المعابد وتكريم الآلهة.

وتصطف تماثيل الكباش وأبوالهول على قواعد كبيرة، حيث يقع على ضفاف نهر النيل ويمتد لعدة أميال وكان الطريق قيد التنقيب لأكثر من 50 عاما بحسب القناة.

وأشارت القناة الأمريكية إلى حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي للحدث إلى جانب كبار المسؤولين بالدولة.

وقال محمد عبدالبادي، أحد كبار مسؤولي الآثار المصريين، للقناة الأمريكية إن هذا الطريق من أقدم الآثار في مصر، وفقاً للكتابات الهيروغليفية على جدران أحد المعابد، كما تزامن الاحتفال اليوم مع العيد القديم للمصرين كان يُعرف باسم "الأوبت" وتميز بالمسيرات احتفالاً بفيضان النيل.

ثاني حدث لتكريم التراث المصري

وأوضح التقرير الأمريكي أن حدث اليوم هو ثاني حفل ساحر هذا العام لتكريم التراث المصري، ففي أبريل الماضي نظمت الحكومة موكبًا بمناسبة نقل بعض المومياوات الشهيرة من المتحف المصري بوسط القاهرة إلى متحف الحضارة.