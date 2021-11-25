حجز مدير مصنع أدوية بالجيزة لحيازته أقراصا منشطة بدون ترخيص

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حجز مدير مسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأدوية والمنشطات الجنسية "بدون ترخيص" ، 24 ساعة لحين ورد التحريات حول حيازته كمية كبيرة من العبوات والأقراص المنشطة غير مطابقة للمواصفات الصحية ومدون عليها بيانات وأسماء وعلامات تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى".

يذكر أن الأجهزة الأمنية بالجيزة، تمكنت من ضبط مدير مسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأدوية والمنشطات الجنسية "بدون ترخيص وبحوزته 89860 عبوة وقرص "منشطات جنسية" غير مطابقة للمواصفات الصحية ومدون عليها بيانات وأسماء وعلامات تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى" , 1,650 طن "مستلزمات إنتاج ومواد فعالة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، 5000 عبوة فارغة بدون بيانات، 12 ماكينة "أدوات إنتاج وتعبئة" ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.