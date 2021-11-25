الخميس 25 نوفمبر 2021
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سياسي

مرثا محروس: الرئيس قدم مصر الجديدة للعالم فى حفل افتتاح طريق الكباش

مرثا محروس
مرثا محروس

قالت مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن افتتاح طريق الكباش الأثري بعد تطويره يعد بمثابة إحياء للتاريخ وللحضارة المصرية وفخر لكل مصري، وبمثابة إحياء للتاريخ والحضارة المصرية التي ستظل دائما الأعرق عالميا، لافتة إلى أن العالم شهد الحفل المبهر.

وأضافت "محروس" في بيان لها، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يقدم الأقصر في ثوبها الجديد فقط بل قدم مصر جديدة للعالم أيضا وجعلها علي الخريطة السياحية العالمية بعد ما تم العمل  علي التطوير الشامل لمحافظة الأقصر، وحان الوقت لنحصد ثمرة نجاح مجهود استمر لسنوات، مشيرة إلى أن الموكب تم تقديمه للمصريين قبل العالم وتم تقديمه بشكل يليق بمكانة مصر، بالإضافة إلي أنه شهد عليه جيل من الشباب كان بحاجة إلي معرفة تاريخه حق معرفة ليقدر معني كلمة مصر ومعني كلمة الفراعنة، واختتمت لقد وعدنا الرئيس بعهد جديد وجمهورية جديدة وقد نفذ وعده.

وتضمن برنامج الاحتفال الترويجي لمدينة الأقصر وافتتاح طريق الكباش، إقامة معرض للصور النادرة للقرن ١٩ على طول طريق الكباش ويرصد تاريخ معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الذي يربط بين المعابد والذي يبلغ طوله 2750 مترًا، وكان ملوك مصر القديمة يستخدمونه في الاحتفالات والطقوس الدينية، وهو الطريق الذي يربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك، بالإضافة لعرض عدد من الاكتشافات الأثرية وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا خلال حفل افتتاح طريق الكباش يحمل عنوان «الأقصر.. السر»، يتحدث عن أهالي الأقصر ومعالمها، خاصة النيل و«الحنطور»، وأسرار الثقافة الشعبية التي تجذب السياح إليها.

وظهر في الفيلم عدد من الخبراء والأهالي يتحدثون عن الأقصر وتاريخها وتنوع حضارتها، وكنوزها، وعلى رأسهم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

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