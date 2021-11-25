الخميس 25 نوفمبر 2021
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سياسي

برلمانى: زيارة السيسى تؤكد للبسطاء أنهم لا يحتاجون وسطاء للحديث مع الرئيس

النائب محمد لبيب
النائب محمد لبيب

قال المهندس محمد لبيب عضو مجلس النواب عن دائرة الكوثر وأخميم وساقلته بسوهاج، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقريتي غرب أسوان والشهامة المتضررتين من السيول تؤكد للبسطاء أنهم لا يحتاجون وسطاء للحديث مع الرئيس، لأنه مع الناس في كل وقت وفي أي مكان. 

وأضاف عضو مجلس النواب في بيان له اليوم، أن الزيارة أسعدت الناس وعبرت عن إنسانية القائد الذي يشعر بشعبه وبما حل بالمتضررين من السيول، هو من الناس ومع الناس ويحب أن يستمع لهم من قريب، لم يتابع من مكتبه بل نزل للناس ليكون سند لهم ويحقق لهم متطلباتهم.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي حريص على حقوق الإنسان وأن ينعم المواطن بالحياة الكريمة، ويعمل لصالح الشعب ويهتم به، وموقفه بزيارة المتضررين أسعدت المصريين وشعروا انهم لا يحتاجون لوسيط من أجل الحديث معه.

بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأهالي مدينة أسوان والمتضررين من جراء السيول الاخيرة، تقوم حياة كريمة على مدار اليوم بأعمال الفحص والمعاينة لقرية غرب اسوان للمنازل المتضررة تمهيداً لإعادة التعمير والبناء.

وتستهدف المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري (حياة كريمة) تحديث البنية التحتية وإقامة مشروعات معالجة المياه والصرف الصحي والتعليم والاتصالات والطرق في نحو 4 آلاف و500 قرية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 700 مليار جنيه، على مدى ثلاث سنوات.

وزار الرئيس قريتي غرب أسوان والشهامة المتضررتين من السيول؛ حيث زار عددًا من المنازل التي تعرضت إلى أضرار جراء السيول، والتقى عددًا من الأهالي، واستمع لعدد من شباب حياة كريمة حول متابعة المشروعات وتطوير الريف المصري. 

الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارة السيسى الصرف الصحي المبادرة الرئاسية البنية التحتية معالجة المياه تطوير الريف المصري النائب محمد لبيب

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