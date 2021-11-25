الأنبا فيلوباتير يصلى قداس عيد الشهيد الطفل الأنبا ونس الأقصرى

صلى الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص اليوم، قداس عيد الشهيد الطفل الأنبا ونس الأقصري بكنيسة الشهيدين أبانوب والأنبا ونس بقرية سفاي، وخلاله رسم ٤٥ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس.

وترأس نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد صباح اليوم قداس أول أيام صوم الميلاد بكنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس السادس بقرية أبوالهول مركز الفرافرة، وخلاله سام الإبيذياكون وفيق نادي شماسًا كاملًا باسم دياكون كيرلس، وذلك تمهيدًا لسيامته قسًّا على الكنيسة ذاتها خلال الأيام المقبلة.