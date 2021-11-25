الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الأنبا فيلوباتير يصلى قداس عيد الشهيد الطفل الأنبا ونس الأقصرى

الأنبا فيلوباتير
الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص

صلى الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص اليوم، قداس عيد الشهيد الطفل الأنبا ونس الأقصري بكنيسة الشهيدين أبانوب والأنبا ونس بقرية سفاي، وخلاله رسم ٤٥ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس.

وترأس نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد صباح اليوم قداس أول أيام صوم الميلاد بكنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس السادس بقرية أبوالهول مركز الفرافرة، وخلاله سام الإبيذياكون وفيق نادي شماسًا كاملًا باسم دياكون كيرلس، وذلك تمهيدًا لسيامته قسًّا على الكنيسة ذاتها خلال الأيام المقبلة.

الأنبا فيلوباتير قداس عيد الشهيد الأنبا ونس الأقصري شمامسة الكنيسة شمامسة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية

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