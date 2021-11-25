الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تسجيل 161 إصابة جديدة و6 وفيات خلال 24 ساعة فى الجزائر

كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الخميس، عن تسجيل ١٦١ إصابة جديدة بفيروس كورونا، و٦ حالات وفاة، فيما تماثل ١٢٦ مريضا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٠٩ آلاف و٦٢٤ حالة؛ من بينها ١٧٢ حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٤٣ ألفا و٧٧١ شخصا.
وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٦ آلاف و٤١ حالة، فيما يتواجد حاليا ٢٢ مريضا في العناية المركزة.
كما نوهت الوزارة الجزائرية إلى أن ٢٩ ولاية من أصل ٥٨ لم تسجل أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت ١٥ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات فيما سجلت ٤ ولايات 10 حالات فما فوق.
وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.
كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا، في نوفمبر الجاري، بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية.

الجزائر كورونا بالجزائر

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