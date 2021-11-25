الخميس 25 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

إيبارشية أبوتيج تصدر قرارات جديدة بشأن تنظيم الصلوات في فترة صوم الميلاد

كنيسة
كنيسة

أعلنت إيبارشية أبوتيج بمحافظة أسيوط برئاسة الأنبا أنداروس، عدة قرارات جديدة بشأن تنظيم الصلوات خلال فترة صوم الميلاد المجيد.

 وأشارت الإيبارشية في بيان لها إلى أن الكنائس ستصلى القداسات المعتادة أسبوعياً، بالإضافة إلى قداسات إضافية للصوم بنسبة حضور 50% من كثافة الكنيسة، مع الحجز المسبق قبل الحضور.

 وتابعت الإيبارشية أنه ستستأنف مدارس الأحد والأنشطة الكنسية ابتداء من يوم 28 من الشهر الجاري، مع عمل افتقاد لهم بشكل دوري.

وشددت الإيبارشية على ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومن بين هذه الإجراءات ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة داخل الكنائس وقياس درجات  الحرارة للأقباط قبل الدخول، ومراعاة مبادئ التباعد الاجتماعي بين المصلين خلال فترة الصلوات والقداسات والأنشطة الكنسية  ومدارس الأحد، مع التأكيد على ضرورة تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بهدف دعم اتجاه الدولة  للمواطنين وحثهم على تلقى اللقاحات المضادة للفيروس، بهدف الحد من انتشاره وتقليل أعداد المصابين والوفيات  نتيجة الإصابة به.

إيبارشية أبوتيج بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية الانبا انداروس فترة صوم الميلاد المجيد مطران الايبارشية

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