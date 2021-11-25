الخميس 25 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وفد من نواب التنسيقية يشارك في زيارة برلمانية لمركز تأهيل النطرون

وفد تنسيقية شباب
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

شارك عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ في زيارة الوفد البرلماني لمركز الإعداد والتأهيل بوادي النطرون. 

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تفقد الوفد البرلماني مناطق الإنتاج الزراعي والحيواني، والمنطقة الصناعية (أثاث خشبي وأثاث معدني)، كما تفقد الوفد أحد مراكز التأهيل بمنشآته والتقى بالنزلاء وتحدث النواب معهم في كل من مركز التعليم الفني والمهني والمخبز والمطبخ والكنيسة والمكتبة وقاعات التدريب.

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زار الوفد المركز الطبي، وتفقد غرف الرعاية والعمليات، في نهاية الزيارة تفقد الوفد البرلماني مبنى المحكمة وقاعات الجلسات داخل مركز التأهيل.

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ضم الوفد البرلماني من نواب التنسيقية، النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب، وأمين الهيئة البرلمانية للتنسيقية بمجلسي النواب والشيوخ، والنائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب، والنائب محمد عزمي والنائب محمد فريد، عضوا مجلس الشيوخ.

نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النواب الشيوخ مركز الإعداد والتأهيل وادى النطرون مناطق الإنتاج الزراعي والحيواني

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وائل لطفي

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