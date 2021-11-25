الخميس 25 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«طريق الكباش».. فيديو العرض المسرحى الأسطورى

جريدة الدستور

أقيم عرض فني مستوحى من «عيد الأوبت»، أحد الاحتفالات الدينية للمصريين القدماء، مساء اليوم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، وعدد من المسئولين، وسفراء الدول المعتمدين.

بدأ العرض بأوركسترا الفيلهارموني بقيادة المايسترو نادر عباسي، وعزف الموسيقى الفرعونية، ومن ثم أنشودة آمون، والتي يعاد إحياؤها بنفس الكلمات الفرعونية.

وقدمت شهد عز، «النداء الأول»، وتبعتها هايدي موسى، والتي قدمت «أنشودة حتشبسوت»، كما قدم عز الأسطول، أنشودة «آمون راع».

وقدم الفنان وائل الفشني، أغنية «الأقصر بلدنا»، وشارك في العرض 160 عازف إيقاع مكون من مجموعة شباب ايقاعات الجيمبي المصري.

 

وتم اختيار جميع الأشعار المستخدمة في الحدث من أناشيد وترانيم متواجدة ومدونة بالفعل على جدران المعابد والخاصة باحتفال العيد الأشهر في مصر القديمة وهو عيد الأوبت للدكتورة ميسرة عبدالله، والموسيقى من تأليق نادر العباسي، وأحمد الموجي.

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