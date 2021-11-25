الجمعة 26 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

كيفية الاغتسال من الحيض بعد إجراء عملية في الثدي؟.. على جمعة يُجيب

على جمعة
على جمعة

ورد سؤال إلى الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وتم نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، من سائلة تقول: "أجريت لى عملية في الثدي وهناك جرح عميق شدد الأطباء على عدم اقتراب الماء منه.. فكيف اغتسل أو أتطهر من الحيض؟". 

ورد جمعة قائًلا:" جمهور المالكية قالوا أن التيمم بديلًا للماء، فعليها أن تأتي بزلطة أو حصاه مرة على الوجه ومرة على اليد، فقط وانتهى الأمر، وهذا مناسب للعصر الذي نحن فيه.

وفى مقطع الفيديو ذاته، أجاب جمعة عن سائل آخر يقول: هل نسيان التشهد في منتصف الصلاة يجبر بسجدتين سهو؟، قائلا: “نعم يستوجب سجدتي السهو بعد الانتهاء من الصلاة، فهذه سنة، وتستوجب سجدتى السهو بدون تشهد”. 

طريقة التواصل مع دار الإفتاء 

وحددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.

حكم نسيان التشهد الأول فى الصلاة الرباعية كيف اطهر من الحيض بعد إجراء عملية في الثدي الدكتور على جمعة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مفتى الديار المصرية السابق جمهور المالكية

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