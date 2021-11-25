الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«الأقصر السر».. فيلم تسجيلى يربط بين عظمة الماضى وسحر الحاضر

جريدة الدستور

عرضت إكسترا نيوز، الفيلم التسجيلي "الأقصر السر"، خلال احتفالية طريق الكباش بمحافظة الأقصر، ويسرد عظمة الحضارة الفرعونية بالأقصر، ويربطها بسحر الحاضر وما في المحافظة من مقومات سياحية تجذب السياجة، والإبداع الموجود بالآثار هناك.

وشارك في الفيلم التسجيلي عدد من الشخصيات الهامة منهم الفنانة الشابة أسماء أبواليزيد، والدكتور مصططفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من الممثلين وأهالي المحافظة القدامى.

وعرض الفيلم التسجيلي عددا من المعابد والأديرة، كما عرض طريقة العمال والمختصين في اكتشاف الآثار، فضلا عن عرضه أهم الأماكن الموجودة في المحافظة من مطاعم وأماكن للجلوس وأبرز الفنون التراثية بالمحافظة.

 

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