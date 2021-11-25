الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

دعوات لوقف العنف ضد المرأة الأبرز.. حصاد «التضامن» خلال 24 ساعة

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

أجرت وزارة التضامن عددًا من الأنشطة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نستعرضها في السطور التالية:


«التضامن» تنتهى من تدريب 130 طبيبًا وممرضًا بعيادات «2 كفاية»

تنتهى وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، من تدريب 130 طبيبًا وممرضة بعيادات "2 كفاية"، بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، حيث ستقوم كوادر قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة بإعداد المحتوى التدريبى والتدريب عليه بالمراكز التابعة لها.

«التضامن» تدعو لوقف العنف ضد النساء تحت شعار «أنتم أبطال أسرتكم»

أطلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وذلك تحت شعار "أنتم أبطال أسرتكم"، حيث تبدأ الحملة من، اليوم الخميس، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام.

الهيئة القومية للتأمينات: الحد الأدنى للاشتراك التأمينى 1200 جنيه

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك بمنظومة التأمين الاجتماعي يبلغ 1200 جنيه خلال العام الحالي مع زيادة هذا الحد بقيمة 15% سنويًا ليصل إلى 2300 جنيه في عام 2025، وينعكس ذلك بالإيجاب على قيم المعاشات المستحقة للمشتركين

التضامن: دور الرائدات هو الحد من أشكال العنف ونقص الوعي بالقضايا
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرائدات الاجتماعيات هن سفيرات وجنود الوزارة في الميدان وفي جميع أنحاء الجمهورية؛ بما يشمل القرى والنجوع والمناطق الحضرية والنائية وأنهن شريكات في مكافحة جميع أشكال العنف ونقص الوعي بكثير من القضايا التي يؤدي التصدي لها الى نهضة المجتمعات المحلية. 

«التضامن»: تنفيذ برامج توعوية في أسوان ضمن «قرية بلا إدمان»

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، استمرار تنفيذ البرامج التوعوية في أسوان ضمن حملة "قرية بلا إدمان" حول أضرار تعاطي المخدرات في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة.

وزارة الصحة المعاشات وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي المخدرات وزارة الصحة والسكان وزارة التضامن

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