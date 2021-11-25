الخميس 25 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

لايف ستايل

إنجى القاضى تتألق بـ«الأبيض» فى حفل طريق الكباش «صور»

إنجي القاضي
إنجي القاضي

تألقت الإعلامية إنجي القاضي في تقديم احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر، اليوم، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وخالد العناني وزير الآثار ونخبة من المسئولين والشخصيات العامة.

إطلالة إنجي القاضي

وخطفت إنجي القاضي الأنظار في حفل طريق الكباش بالأقصر بفستان أبيض طويل ذى أكمام طويلة، وجعلت شعرها الأسود القصير منسدلًا على أكتافها، ونسقت مع إطلالتها اكسسوارات فرعونية بارزة، فارتدت قلادة ذهبية فرعونية بارزة، وأساور ذهبية مميزة، كما تألقت بحزام ذهبي يبرز رشاقتها.

من هى إنجي القاضي؟

إعلامية مصرية وصحفية بـ«الأهرام إبدو» وقدمت الأخبار عبر عدة قنوات مصرية وعالمية، منها  قناة العربية والحدث، كما أنتجت المسلسل الوثائقي "أيام السيد العربي" في عام 2006، وأيضًا عملت مراسلة لدى قناة "دبي" الفضائية

وخلال شهر أكتوبر الماضي، انضمت الإعلامية إنجي القاضي، إلى أسرة قناة dmc الفضائية، من خلال تقديمها برنامج توك شو، مساء Dmc، مما أكسبها شهرة واسعة بين المشاهدين.

حفل طريق الكباش

انطلق الاحتفال المهيب منذ دقائق قليلة، للتعريف بحضارة مصر العريقة، خاصة روعة الحضارة الفرعونية، وتستعد الأوركسترا بقيادة المايسترو الكبير نادر عباسي، للعزف، بالموسيقى الفرعونية، حيث اختارت الأوركسترا غناء أنشودة آمون، بكلماتها الفرعونية.

كما قدم الفنان محمد حماقي أغنية ترحيبية لزوار مدينة الأقصر، بالتزامن مع عرض عدة فقرات فلكلورية، المسجلة بمعبد حتشبسوت والكرنك، وعدد من المواقع الأثرية الأخرى بالأقصر.

تاريخ طريق الكباش

ويعد طريق الكباش، طريقا فرعونيا، يبلغ عمره أكثر من 3500 عام، ويبلغ طوله 3 كيلو مترات، وهو يربط بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر، وقد تم اكتشافه في مدينة الأقصر، وتصطف تماثيل أبوالهول والتماثيل برأس الكبش على الجانبين، بطول الطريق، حيث كان يُحيى فى هذا الطريق أعياد مختلفة، مثل عيد "الأوبت" وغيرها من الأعياد.

الرئيس السيسي معبد الكرنك الحضارة الفرعونية الإعلامية إنجي القاضي حفل طريق الكباش بالأقصر طريق الكباش بالأقصر خالد عنانى وزير الآثار

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