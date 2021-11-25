البهي: الصناعات الدوائية أكثر القطاعات استفادًة من رئاسة مصر لقمة «الكوميسا»

قال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، ورئيس شعبة مستحضرات التجميل بغرفة الادوية باتحاد الصناعات، إن رئاسة مصر للكوميسا، هو إعادة إحياء لكيان مصر في السوق الافريقي، كاشفًا عن عودة العلاقات السياسية لمصر مع كافة الدول الافريقية مرة أخري نحو الريادة بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف البهي أن صناع مصر سوف يستفيدون في كثير من القطاعات وسوف يكون هناك كثير من الأرباح للطرفين، مشيدًا بتوجيهات الرئيس نحو مبادرة صنع في الكوميسا.

وفي قطاع الصناعات الدوائية، سيستفيد صناع الأدوية حيث تعرف أفريقيا بانتشار بعض الامراض وهي مستهلك كبير للادوية وقيمة الصادرات قد تتخطي المليارات في قطاع المكملات الغذائية ، كما ستعمل مصر علي عمل بعثات علاجية لزيادة الثقة في المنتجات الدوائية المصرية وتعريفها علي المواطنين هناك.

وتضم الكوميسا في عضويتها دول مصرو ليبيا والسودان، و كينيا، و أوغندا وجيبوتي أثيوبيا وروانداوتونس والصومال وجزر سيشل و بروندي و الكونغو وجزر القمر ومالاوي وموريشيوس وزيمبابوي وزامبيا ومدغشقر و إريتريا وسوازيلاند.