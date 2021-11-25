الخميس 25 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الإفتاء توضح أحكام «صلاة الحاجة» ودعائها المستحب

دعاء صلاة الحاجة
دعاء صلاة الحاجة

كشفت دار الإفتاء فى منشور لها  اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" تفاصيل صلاة الحاجة والدعاء خلالها لضمان الاستجابة.

عند جمهور العلماء

قالت الدار إنها تُصلَّى لقَضَاء الحاجة وجمهور الفقهاء اتفقوا على أنَّها مستحبة، وتُصلَّى ركْعَتَيْنِ يقرأ المصلي فيهما بفاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن بعدها، ثُمَّ يُعقِب ذلك الثناء على الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم يدعو الله بهذا الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

صيغة الدعاء 

وتابعت الدار: أن الدعاء الوارد عن النبي عليه السلام والقائل فيه هو: «من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم؛ فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلِّ ركعتين ثم ليثنِ على الله وليصلِّ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل برِّ والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا حاجةً هي لك رضًا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين» (رواه الترمذي وابن ماجه).

وأشارت الدار إلى أن هذا الحديث نص على عدد ركعاتها، وكيفيتها، والدعاء الذي يُقال فيها.

حملة"هنعرف الصح"

يشار إلى أن دار الإفتاء المصرية اأطلقت حملة بعنوان"هنعرف الصح" عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة من أجل الرد على كافة ما يدور في أذهان المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، من فتاوى تخص حياتهم اليومية، سواء في المعاملات أو العبادات.

حملة هنعرف الصح صيغة دعاء صلاة الحاجة النبي عليه السلام حكم صلاة الحاجة عند جمهور العلماء كيفية صلاة الحاجة دار الافتاء المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

بث مباشر.. حفل افتتاح طريق الكباش فى الأقصر

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

إنجى القاضى تتألق بـ«الأبيض» فى حفل طريق الكباش «صور»

«حماقى وأنشودة أمون رع».. مشاهد مبهرة من حفل «طريق الكباش «صور»

«ذا ناشيونال»: افتتاح طريق الكباش حدث فريد ويدعم قطاع السياحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المرأة.. لون الدم يتحول إلى البرتقالى

د هند جاد

الفقر عدو تاء التأنيث

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (2-2)

د. بهي الدين مرسي

المسكوت عنه فى الطب

خالد عكاشة

إثيوبيا.. التحولات الدراماتيكية على أسوار العاصمة

د.محمد شادي

الحساب جارى.. والدفع بدأ

ماجد حبته

الحكومة الألمانية الجديدة

وجيه أمين عبدالعزيز

واقعة مؤلمة .. وخطر يهدد أبناءنا!

صور

الرئيس السيسى فى أسوان

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي يظهر تزايد نسبة الإسرائيليين الرافضين للتجنيد الإلزامي خاصة الشباب

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: منتدى غاز المتوسط فرصة لتحقيق عالم "أنظف" بيئيًا

مدير المسجد الأقصى يحذر من خطورة إدراجه ضمن برنامج الرحلات المدرسية الإسرائيلية