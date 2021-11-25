الإفتاء توضح أحكام «صلاة الحاجة» ودعائها المستحب

كشفت دار الإفتاء فى منشور لها اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" تفاصيل صلاة الحاجة والدعاء خلالها لضمان الاستجابة.

عند جمهور العلماء

قالت الدار إنها تُصلَّى لقَضَاء الحاجة وجمهور الفقهاء اتفقوا على أنَّها مستحبة، وتُصلَّى ركْعَتَيْنِ يقرأ المصلي فيهما بفاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن بعدها، ثُمَّ يُعقِب ذلك الثناء على الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم يدعو الله بهذا الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

صيغة الدعاء

وتابعت الدار: أن الدعاء الوارد عن النبي عليه السلام والقائل فيه هو: «من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم؛ فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلِّ ركعتين ثم ليثنِ على الله وليصلِّ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل برِّ والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا حاجةً هي لك رضًا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين» (رواه الترمذي وابن ماجه).

وأشارت الدار إلى أن هذا الحديث نص على عدد ركعاتها، وكيفيتها، والدعاء الذي يُقال فيها.

حملة"هنعرف الصح"

يشار إلى أن دار الإفتاء المصرية اأطلقت حملة بعنوان"هنعرف الصح" عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة من أجل الرد على كافة ما يدور في أذهان المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، من فتاوى تخص حياتهم اليومية، سواء في المعاملات أو العبادات.