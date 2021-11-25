الخميس 25 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حكومة الوحدة الليبية توجه بفتح تحقيق فورى بشأن الاعتداء على محكمة سبها

محكمة
محكمة

عبر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مساء الخميس، عن رفضه لما حدث صباح اليوم بمحكمة سبها الابتدائية من اعتداء طال العاملين بالمحكمة، والذي يعد حادثة سلبية تجاه مسار العملية الانتخابية المقرر اجراءها بعد نحو أربعة أسابيع.

وقال بيان مجلس الوزراء في بيان له: "ندين هذه الحادثة الشنعاء التي نفذتها مجموعة قامت بتجاوز القانون، وعليه  قرر مجلس الوزراء تكليف وزارتي العدل والداخلية للتحقيق الفوري في ملابسات الواقعة وإعداد تقرير مفصل ،وإتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه ذلك".

وأضاف المجلس: "قد تم إصدار التعليمات لوزارتي الداخلية والعدل  ضرورة مضاعفة تامين  كافة مقرات المحاكم المعنية بالنظر فى الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية المختصة".

وختم  مجلس الوزراء بيانه بالتأكيد على أنه لن يتوانى عن توفير بيئة ملائمة للانتخابات المزمع عقدها في 24 من ديسمبر القادم، ويدعو كافة الأطراف إلى احترام القوانين واحترام رغبة الليبيين في تبني المسار السلمي للعملية السياسية.

وكانت قد أرجأت محكمة استئناف سبها الليبية، مساء اليوم الخميس، جلسة النظر في الطعن المقدم من سيف الإسلام القذافي على قرار استبعاده من القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسي، وذلك بعد محاصرة مجموعة مسلحة مقر المحكمة.

وقال محامي سيف القذافي، خالد الزايدي، إن المحكمة حدَّدت الساعة الرابعة عصرًا للنظر في الطعن المقدَّم من موكله إلا أنهم فوجئوا باقتحام مجموعة مسلحة مقر المحكمة وقيام أفرادها بطرد القضاة والموظفين والعاملين في المحكمة، مؤكدًا أن هذه الحادثة من شأنها عرقلة العملية الانتخابية.

وبحسب ما أوردته صحيفة الوسط فإن مجموعة من الشباب قامت بالتظاهر أمام مقر محكمة استئناف سبها، وأكد متحدث باسمهم أنه تم طرد "ميليشيات طارق بن زياد" من مقر المحكمة.

وكانت المفوضية استبعدت 25 مترشحاً من أصل 98 مترشحا من القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية؛ بسبب عدم انطباق الشروط اللازمة عليهم لخوض هذا الماراثون، من بينهم سيف الإسلام القذافي، وذلك بسبب عدم انطباق المادة (10) البند (7) والمادة (17) البند (5)، من قانون انتخاب رئيس الدولة رقم (1) لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب.

لكن القرار غير نافذ، إذ إن هناك مهلة تمتد لـ12 يوما قبل أن يعتمد، ويمكن للمرشحين المرفوض ترشحهم الطعن في قرار الحرمان.

وينص البند السابع من المادة (10) من قانون انتخاب رئيس الدولة الخاص بشروط الترشح، على ألا يكون محكومًا عليه نهائيًّا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، كما ينص البند الخامس من المادة (17) على شرط شهادة الخلو من السوابق لطالب الترشح.

Captureل
Captureل
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ليبيا الاعتداء على محكمة سبها فتح تحقيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

بث مباشر.. حفل افتتاح طريق الكباش فى الأقصر

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

إنجى القاضى تتألق بـ«الأبيض» فى حفل طريق الكباش «صور»

«حماقى وأنشودة أمون رع».. مشاهد مبهرة من حفل «طريق الكباش «صور»

«ذا ناشيونال»: افتتاح طريق الكباش حدث فريد ويدعم قطاع السياحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المرأة.. لون الدم يتحول إلى البرتقالى

د هند جاد

الفقر عدو تاء التأنيث

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (2-2)

د. بهي الدين مرسي

المسكوت عنه فى الطب

خالد عكاشة

إثيوبيا.. التحولات الدراماتيكية على أسوار العاصمة

د.محمد شادي

الحساب جارى.. والدفع بدأ

ماجد حبته

الحكومة الألمانية الجديدة

وجيه أمين عبدالعزيز

واقعة مؤلمة .. وخطر يهدد أبناءنا!

صور

الرئيس السيسى فى أسوان

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي يظهر تزايد نسبة الإسرائيليين الرافضين للتجنيد الإلزامي خاصة الشباب

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: منتدى غاز المتوسط فرصة لتحقيق عالم "أنظف" بيئيًا

مدير المسجد الأقصى يحذر من خطورة إدراجه ضمن برنامج الرحلات المدرسية الإسرائيلية