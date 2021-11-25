ننشر اعترافات تشكيل عصابى يروج الحشيش فى التبين

أدلى تشكيل عصابي يتاجر في الحشيش على أصحاب المزاج، اليوم الخميس، باعترافات تفصيلية، أمام نيابة مايو والتبين الجزئية.

وقال المتهمون إنهم يجلبون المواد المخدرة من مناطق جبلية في الشرقية، وأنهم يبيعونها بنظام التجزئة، في منطقة الدواليب العشوائية في التبين وفي مناطق دار السلام، والمواقف الشعبية.

تمكنت قوة أمنية من إدارة مباحث تأمين الطرق والمنافذ بقيادة الرائد محمد عبدالمنعم، من القبض على تاجرين مخدرات قبل ترويج 5 طرب حشيش حال مرورهما بكمين التبين بمحافظة القاهرة.

وردت معلومات للرائد محمد عبدالمنعم، ضابط مباحث الطرق والمنافذ المعين، بقيام كل من "محمد.ف"، 30 سنة عاطل ومقيم بمنطقة دار السلام، و"محمد"، 35 سنة وعاطل ومقيم بذات العنوان، بالإتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقي القبض على المتهمين حال مرورهما بكمين التبين مستقلين سيارة ملاكي ماركة دايو لانوس، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 5 طرب حشيش وزنت نصف كيلو، ومبلغ مالي وهاتفين.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها بمنطقة دار السلام محل سكنهما.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرض المتهمين علي النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات.