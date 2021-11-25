«حماقى وأنشودة أمون رع».. مشاهد مبهرة من حفل «طريق الكباش «صور»

خطفت الإعلامية ندى رضا، الأنظار خلال تقديم إحدى فقرات حفل افتتاح موكب طريق الكباش، حيث ارتدت فستانًا أسود طويلًا مرصعًا ببعض الاكسسوارت اللامعة، والتي أضافت للفستان لمسة فرعونية مبهرة، كما نسقت معه شعرا قصيرا يشبه إطلالات ملكات العصر الفرعوني، لتناسب الجو العام للحفل التاريخى والأسطوري.

«حماقي» نجم الحفل

بدأ الاحتفال بطريق الكباش، بفقرة استعراضية فنية غنائية للفنان محمد حماقى، تخللها عدد من الرقصات الاستعراضية التي تعبر عن تراث مدينة الأقصر الأثرية العريقة.

قاد المايسترو نادر العباسي، أنشودة عرض أكبر متحف مفتوح في العالم خلال احتفالية موكب "طريق الكباش"، حسبما أكد عبر منشور له على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” أن اختيار الأشعار من أناشيد وترانيم مدونة بالفعل على جدران المعابد.

ويعيد الموكب الأغنية بعد 54 عاما من ظهورها عام 1967 بفيلم "غرام في الكرنك" بصوت المطرب الراحل محمد العزبي، حيث اختيرت للعرض خلال افتتاح طريق الكباش بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الوفود الرسمية.

أنشودة "آمون رع"

كما أن أنشودة "آمون رع"، تعتبر من الفقرات الهامة بالموكب، فمن المفترض أن حيث يتحرك الموكب الذي يتقدمه فريق شباب وفتيات مصر، على طول طريق الكباش الفرعوني بنحو 2700 متر لافتتاح الطريق.

الحدث الأسطوري تنقله نحو 150 محطة تليفزيونية للعالم، حيث ينتظر أكثر من مليار مشاهد حول العالم انطلاق الموكب وإعلان الاقصر أكبر متحف مفتوح على وجه الأرض.

وتتحرك 3 ذهبيات عائمة صُممت على الطراز الفرعوني، وترمز لثالوث المعبودات الفرعونية: آمون وموت وخنسو.

ثم تنطلق مراكب شراعية ملونة بألوان هوية الأقصر البصرية، إضافة إلى انطلاق عدد من المناطيد في سماء الأقصر احتفالًا بالحدث الأثري المهم.