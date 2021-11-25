حجز صاحب ثلاجة بحوزته 8 أطنان لحوم وأسماك فاسدة بحلوان

قررت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الخميس، إعدام 8 طن لحوم فاسدة، مضبوطة في ثلاجة بدون ترخيص، وحجز صاحب الثلاجة، 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث.

كان قد ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض علي صاحب ثلاجة عثر بداخلها علي أكثر من 8 أطنان لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة بدون ترخيص بمدينة حلوان، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة،عقب تقنين الإجراءات من ضبط (المسئول عن ثلاجة لحوم وأسماك - كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة)، لإدارة ثلاجة بدون ترخيص، ولحيازة مواد غذائية "دواجن وأسماك" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

كما عُثر بداخل الثلاجة على 8,510 طن "لحوم وأسماك" وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

عقوبة الغش التجاري

رصد"الدستور" العقوبات التي يوقعها القانون على الغش التجاري، حيث إنه وفقا لقانون قمع الغش والتدليس رقم ٤٨ لسنه ٤١ المعدل بالقانون رقم ٢٨١لسنه ١٩٩٤، نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الغش في الكم أو الكيف.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم في علاج الإنسان أو الحيوان، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

كما أنه إذا نشأ عن جريمة الغش وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

كما أن القضاء يعتبر تلك الجريمة جنحة، مؤكدا أنه يجب إصدار تعديل تشريعي يمنع القاضي من استخدام الرأفة في مثل تلك الجرائم الآثمة، وأن يزيد الحد الأدنى لعقوبة تلك الجريمة، لـ10 سنوات.