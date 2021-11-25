الخميس 25 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«نورتى الشاشة».. رواد السوشيال ميديا يرحبون بعودة إيمان الحصرى فى حفل الكباش

إيمان الحصري
إيمان الحصري

بعد غياب 200 يوم، عادت الإعلامية إيمان الحصري للظهور على شاشة قناة «dmc» للمشاركة في احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر، مساء اليوم، بعد أن تعرضت لأزمة صحية قبل عدة أشهر بسبب خطأ طبي حدث لها أثناء خضوعها لعملية جراحية.

وكان ظهور الإعلامية إيمان الحصري مفاجأة للجميع، حيث أطلت على الشاشة بعد غياب لفترة كبيرة، ما جعل الجميع يرحب بها على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، كما صاحب هذا الظهور كلمات ثناء على الإعلامية إيمان الحصري وما تتمتع به من إطلالة مميزة ومختلفة من خلال الظهور على الشاشة، وهو الأمر الذي جعل صورها تنتشر على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي صاحبه صور كثيرة للإعلامية إيمان الحصري. 

وقال محمد خالد، أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن هذه العودة تليق بالإعلامية الكبيرة، مرحبا بعودتها قائلا: «نورتي الشاشة من تاني وألف حمد الله على السلامة»، فيما قالت دعاء سعيد: «فرحت جدا بعودتها.. حمد الله على السلامة إعلاميتنا الجميلة وربنا ما يغيبك تاني».

وقالت نسمة محمد: «فرحت جدا لما شفت إيمان في حفل افتتاح الكباش.. حقيقي مفاجأة حلوة جدا وربنا يكمل شفاها على خير»، فيما اعتبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه العودة تليق بها، خاصة أن هذا الحدث مختلف. 

«نورتي الشاشة من جديد».. كانت هذه الكلمات التي انتشرت تزامنا مع صور إيمان الحصري من الأقصر، حيث اعتبر الجمهور أن هذه العودة مختلفة وتحمل في طياتها الكثير والكثير، خاصة أن الإطلالة والظهور الجديد لها جاء تزامنا مع حدث يتابعه الكثير من المصريين والشعوب المختلفة حول العالم.

جمهور الاعلام مصر عرض حفل مستشفى مصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

بث مباشر.. حفل افتتاح طريق الكباش فى الأقصر

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

«طريق الكباش».. فيديو العرض المسرحى الأسطورى

إنجى القاضى تتألق بـ«الأبيض» فى حفل طريق الكباش «صور»

عالم تاريخ يكشف مراحل تطوير «طريق الكباش»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المرأة.. لون الدم يتحول إلى البرتقالى

د هند جاد

الفقر عدو تاء التأنيث

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (2-2)

د. بهي الدين مرسي

المسكوت عنه فى الطب

خالد عكاشة

إثيوبيا.. التحولات الدراماتيكية على أسوار العاصمة

د.محمد شادي

الحساب جارى.. والدفع بدأ

ماجد حبته

الحكومة الألمانية الجديدة

وجيه أمين عبدالعزيز

واقعة مؤلمة .. وخطر يهدد أبناءنا!

صور

الرئيس السيسى فى أسوان

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي يظهر تزايد نسبة الإسرائيليين الرافضين للتجنيد الإلزامي خاصة الشباب

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: منتدى غاز المتوسط فرصة لتحقيق عالم "أنظف" بيئيًا

مدير المسجد الأقصى يحذر من خطورة إدراجه ضمن برنامج الرحلات المدرسية الإسرائيلية