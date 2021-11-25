«نورتى الشاشة».. رواد السوشيال ميديا يرحبون بعودة إيمان الحصرى فى حفل الكباش

بعد غياب 200 يوم، عادت الإعلامية إيمان الحصري للظهور على شاشة قناة «dmc» للمشاركة في احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر، مساء اليوم، بعد أن تعرضت لأزمة صحية قبل عدة أشهر بسبب خطأ طبي حدث لها أثناء خضوعها لعملية جراحية.

وكان ظهور الإعلامية إيمان الحصري مفاجأة للجميع، حيث أطلت على الشاشة بعد غياب لفترة كبيرة، ما جعل الجميع يرحب بها على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، كما صاحب هذا الظهور كلمات ثناء على الإعلامية إيمان الحصري وما تتمتع به من إطلالة مميزة ومختلفة من خلال الظهور على الشاشة، وهو الأمر الذي جعل صورها تنتشر على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي صاحبه صور كثيرة للإعلامية إيمان الحصري.

وقال محمد خالد، أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن هذه العودة تليق بالإعلامية الكبيرة، مرحبا بعودتها قائلا: «نورتي الشاشة من تاني وألف حمد الله على السلامة»، فيما قالت دعاء سعيد: «فرحت جدا بعودتها.. حمد الله على السلامة إعلاميتنا الجميلة وربنا ما يغيبك تاني».

وقالت نسمة محمد: «فرحت جدا لما شفت إيمان في حفل افتتاح الكباش.. حقيقي مفاجأة حلوة جدا وربنا يكمل شفاها على خير»، فيما اعتبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه العودة تليق بها، خاصة أن هذا الحدث مختلف.

«نورتي الشاشة من جديد».. كانت هذه الكلمات التي انتشرت تزامنا مع صور إيمان الحصري من الأقصر، حيث اعتبر الجمهور أن هذه العودة مختلفة وتحمل في طياتها الكثير والكثير، خاصة أن الإطلالة والظهور الجديد لها جاء تزامنا مع حدث يتابعه الكثير من المصريين والشعوب المختلفة حول العالم.