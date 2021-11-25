الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

"شكرا يا سيسى" و"طريق الكباش" يتصدران محركات البحث

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تصدر هاشتاج بعنوان "طريق الكباش"، محركات البحث على موقع "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعى، بعد دقائق من انطلاق حفل افتتاح طريق الكباش فى الأقصر، كما تصدر هاشتاج آخر بعنوان "شكرا يا سيسى" موقع "جوجل".
ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ قليل، إلى مقر انعقاد احتفالية افتتاح طريق الكباش.

وانطلق احتفال افتتاح طريق الكباش الأثرى العالمى، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من سفراء الدول الأجنبية والعربية.

ومن المقرر أن يبدأ الموكب بعزف الأوركسترا بقيادة المايسترو الكبير نادر عباسى، والتى ستعزف الموسيقى الفرعونية، ومن ثم أنشودة آمون، والتى سيعاد إحياؤها بنفس الكلمات الفرعونية.

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الرجل الأصفر

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