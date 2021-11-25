تجديد حبس 3 متهمين بسرقة مواطن بانتحال صفة رجال شرطة بدار السلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، حبس 3 مسجلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة مواطن بانتحال صفة رجال شرطة.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 3 أشخاص بالقاهرة، لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين باستخدام أسلوب "انتحال الصفة".

تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، أنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بسيارة يستقلها 3 أشخاص قاموا بإستيقافه مدعين بأنهم يعملون بإحدى الجهات.

وقام أحدهم بإطلاعه على كارنيه منسوب صدوره لتلك الجهة وأوهموه بقيامهم بالتحقيق فى واقعة مقتل أحد الأشخاص وإصطحبوه داخل السيارة المشار إليه وصولاً لمسكنه ، وإستولوا منه على مبلغ مالى بدعوى مطابقة المبالغ المالية المضبوطة بحوزته بالمبالغ المالية المستولى عليها فى واقعة القتل، وعقب ذلك قاموا بإصطحابه مرة أخرى لذات السيارة والتخلى عنه بأحد الشوارع الجانبية بدائرة القسم ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها ملك سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة.

وباستدعائه قرر بقيامه بتأجير السيارة لأحد الأشخاص "له ملعومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، للعمل عليها كسائق.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن الأخير وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهم السيارة المشار إليها والمُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبحوزتهم كارنية منسوب صدوره لإحدى الجهات بإسم أحد الأشخاص والمستخدم فى إرتكاب الواقعة – مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "إنتحال الصفة" بإستخدام الكارنيه المضبوط بحوزتهم ، كما أقر أحدهم بعثوره على الكارنيه المضبوط بالطريق العام ، وأضافوا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات الواقعة وأنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف المتهمين وإتهمهم بالسرقة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.