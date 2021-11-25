الخميس 25 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس 3 متهمين بسرقة مواطن بانتحال صفة رجال شرطة بدار السلام

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، حبس 3 مسجلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة مواطن بانتحال صفة رجال شرطة.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 3 أشخاص بالقاهرة، لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين باستخدام أسلوب "انتحال الصفة".

تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، أنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بسيارة يستقلها 3 أشخاص قاموا بإستيقافه مدعين بأنهم يعملون بإحدى الجهات.

وقام أحدهم بإطلاعه على كارنيه منسوب صدوره لتلك الجهة وأوهموه بقيامهم بالتحقيق فى واقعة مقتل أحد الأشخاص وإصطحبوه داخل السيارة المشار إليه وصولاً لمسكنه ، وإستولوا منه على مبلغ مالى بدعوى مطابقة المبالغ المالية المضبوطة بحوزته بالمبالغ المالية المستولى عليها فى واقعة القتل، وعقب ذلك قاموا بإصطحابه مرة أخرى لذات السيارة والتخلى عنه بأحد الشوارع الجانبية بدائرة القسم ولاذوا بالفرار. 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها ملك سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة.

وباستدعائه قرر بقيامه بتأجير السيارة لأحد الأشخاص "له ملعومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، للعمل عليها كسائق.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن الأخير وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهم السيارة المشار إليها والمُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبحوزتهم كارنية منسوب صدوره لإحدى الجهات بإسم أحد الأشخاص والمستخدم فى إرتكاب الواقعة – مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "إنتحال الصفة" بإستخدام الكارنيه المضبوط بحوزتهم ، كما أقر أحدهم بعثوره على الكارنيه المضبوط بالطريق العام ، وأضافوا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات الواقعة وأنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف المتهمين وإتهمهم بالسرقة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

تجديد حبس دار السلام صفة مباحث انتحال صفة رجال شرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

بث مباشر.. حفل افتتاح طريق الكباش فى الأقصر

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

إنجى القاضى تتألق بـ«الأبيض» فى حفل طريق الكباش «صور»

«حماقى وأنشودة أمون رع».. مشاهد مبهرة من حفل «طريق الكباش «صور»

«ذا ناشيونال»: افتتاح طريق الكباش حدث فريد ويدعم قطاع السياحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المرأة.. لون الدم يتحول إلى البرتقالى

د هند جاد

الفقر عدو تاء التأنيث

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (2-2)

د. بهي الدين مرسي

المسكوت عنه فى الطب

خالد عكاشة

إثيوبيا.. التحولات الدراماتيكية على أسوار العاصمة

د.محمد شادي

الحساب جارى.. والدفع بدأ

ماجد حبته

الحكومة الألمانية الجديدة

وجيه أمين عبدالعزيز

واقعة مؤلمة .. وخطر يهدد أبناءنا!

صور

الرئيس السيسى فى أسوان

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي يظهر تزايد نسبة الإسرائيليين الرافضين للتجنيد الإلزامي خاصة الشباب

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: منتدى غاز المتوسط فرصة لتحقيق عالم "أنظف" بيئيًا

مدير المسجد الأقصى يحذر من خطورة إدراجه ضمن برنامج الرحلات المدرسية الإسرائيلية