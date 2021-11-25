بعد تماثلها للشفاء.. إيمان الحصرى تفاجئ الجمهور بتقديم حفل طريق الكباش

بدأ، مساء الخميس، حفل إعادة افتتاح طريق الكباش بالأقصر، وفاجئت الإعلامية إيمان الحصري الجمهور بتقديمها الحفل بعد تماثلها للشفاء من وعكتها الصحية الأخيرة.

ومن المقرر، أن يشارك الفنان محمد حماقي، في حفل اليوم من خلال أغنية جديدة انتهى من تسجيلها وتصويرها بين المعالم الأثرية وشوارع مدينة الأقصر وتحمل اسم «حلوة بلدنا حلوة»، وسيقوم بالغناء على المسرح وسط مجموعة من العروض الاستعراضية التي تم الانتهاء من استعداداتها مؤخرًا.

ومن المقرر وفقًا لوزارة السياحة والآثار، أن تنقل الاحتفالية الكبرى على الهواء مباشرة على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية وهي على النحو التالي

قناة DMC

وتبث قناة dmc برامجها على القمر الصناعي نايل سات على تردد: 11449 أفقي، معامل تصويب الخطأ: 5/6، ومعدل الترميز: 27500.

قناة CBC

تبث قناة سي بي سي من القاهرة على تردد 11785 رأسي - على القمر الصناعي نايل سات، الاستقطاب: رأسي - معدل الترميز: 27500 - معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة ON E

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي h

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة الحياة

وتردد قناة الحياة، على قمر النايل سات هو 12207، ومعدل الترميز: 27500، ومعامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة المحور

وتبث قناة dmc برامجها على القمر الصناعي نايل سات على تردد: 11137 رأسي، ومعدل الترميز: 27500.

بالإضافة إلى البث المباشر للصفحات الرسمية للقنوات السابقة على «يوتيوب».