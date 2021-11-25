إطلالة فرعونية مبهرة للميس الحديدى بحفل «موكب طريق الكباش»

خطفت الإعلامية لميس الحديدى الأضواء خلال تقديم عدد من اللقاءات علي هامش احتفالية افتتاح موكب طريق الكباش، واتسمت إطلالتها بالجمال الفرعوني، حيث ارتدت فستان أسود سادة، بحزام أسود، ونسقت معه عقد فضي بارز، مع أساور من نفس الخامة، بالإضافة إلى شعر كستنائي.

وتستهدف الاحتفالية بشكل أساسى الترويج السياحى لمدينة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة، مع إلقاء الضوء على الحضارة المصرية العريقة.

وانتهت الأجهزة المختصة خلال الفترة الماضية من أعمال تطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين، بجانب مشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك، وتطوير نظم الإضاءة بمعبد الأقصر، وترميم قاعة الـ١٤ عمودا بمعبد الأقصر، فضلًا عن المشروع الأهم وهو مشروع الكشف عن طريق الكباش.

كما يقود المايسترو نادر العباسي، أكبر متحف مفتوح في العالم" موكب طريق الكباش"، ليدق أبواب قلوبنا مع باقة من روائعه، حسبما أكد في منشور عبر صفحته الخاصة على فيسبوك بأن اختيار الأشعار من أناشيد وترانيم مدونة بالفعل على جدران المعابد.

ويعيد الموكب الأغنية بعد 54 عام من ظهورها عام 1967 بفيلم "غرام في الكرنك" بصوت المطرب الراحل محمد العزبي، حيث اختيرت للعرض خلال خلال افتتاح طريق الكباش بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الوفود الرسمية.

كما أن أنشودة "آمون رع"، تعتبر من الفقرات الهامة بالموكب، فمن المفترض أن حيث يتحرك الموكب الذي يتقدمه فريق شباب وفتيات مصر، على طول طريق الكباش الفرعوني بنحو 2700 متر لافتتاح الطريق.

الحدث الأسطوري تنقله نحو 150 محطة تلفزيونية للعالم، حيث ينتظر أكثر من مليار مشاهد حول العالم انطلاق الموكب وإعلان الاقصر أكبر متحف مفتوح على وجه الأرض.

وتتحرك 3 ذهبيات عائمة صُممت على الطراز الفرعوني، وترمز لثالوث المعبودات الفرعونية: آمون وموت وخنسو.

ثم تنطلق مراكب شراعية ملونة بألوان هوية الأقصر البصرية، إضافة إلى انطلاق عدد من المناطيد في سماء الأقصر احتفالًا بالحدث الأثري المهم.