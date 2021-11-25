الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس أمين معمل وآخر بتهمة سرقة 19 جهاز حاسب آلى DVR من مدرسة بالجيزة

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس أمين معمل حاسب آلي، وعمه بعد اتهامهما بسرقة 19 جهاز حاسب آلي DVR، من داخل المدرسة محل عمل المتهم الأول، بدائرة مركز شرطة أطفيح، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

البداية بتلقى رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، بلاغاً من "مدير إحدى المدارس، كائنة بدائرة المركز"وباكتشافه سرقة "جهاز DVR- 19جهاز كمبيوتر" من داخل المدرسة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "أمين معمل الحاسب الآلى بالمدرسة محل البلاغ، وعمه مقيمان بدائرة المركز"، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما واقتيادهما إلى ديوان المركز.

وبمواجهتهما اعترفا ارتكابهما الواقعة، كما أقر الأول أنه قام بسرقة العديد من أجهزة الحاسب الآلى وخشية افتضاح أمره اتفق مع الثانى على دخولهما المدرسة وسرقة أجهزة أخرى واقتحام مكتب مدير المدرسة بقصد حرق دفاتر المدرسة وكسر المكاتب لافتعال واقعة سرقة مجهولة، كما أرشد الأول عن المسروقات وأضاف ببيعه عدد 16 جهاز كمبيوتر "استولى عليها من قبل"، طرف عميله "أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة"، وقد أمكن ضبطه والأجهزة المستولى عليها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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