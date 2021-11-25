الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«جابر الخواطر».. فيديو جولة الرئيس السيسي بالمناطق المتضررة من السيول فى أسوان

جريدة الدستور

خلال جولة تفقدية لقرى محافظة أسوان، استهل الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولته صباح الخميس، بتفقد قرية غرب أسوان، وهي إحدى القرى المتضررة من أزمة السيول التي شهدتها محافظة أسوان مؤخرًا نتيجة موجة الطقس السيئ.

وخلال التفقد، زار الرئيس السيسي عددا من المنازل التي تعرضت لأضرار نتيجة السيول، واستمع لشرح من مسئولي مؤسسة حياة كريمة حول التدخلات العاجلة التي تقوم بها المؤسسة في التعامل مع هذه الأزمة في جميع القرى المتضررة في أسوان بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

 

وقامت المؤسسة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بالتعامل الفوري مع الأزمة بتنظيم عدد من القوافل الغذائية والطبية، كما تم البدء على الفور في ترميم المنازل المتضررة بعد حصرها وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، كما تم التجهيز الكامل لعدد 500 منزل لنقل أهالي القرى المتضررين إليها.

والتقى الرئيس بمجموعة من أهالي القرية في ساحة أحد المنازل، وتفقد أيضًا القافلة الطبية الشاملة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة أسوان، والتي تأتي ضمن قوافل المساعدات الإنسانية الشاملة التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة.

وفي نهاية جولته بالقرية، وجه الرئيس بضم قرية غرب أسوان وجميع قرى مركز أسوان ضمن قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قري الريف المصري والإسراع من وتيرة العمل المتكامل بها.

ثم استكمل الرئيس جولته بزيارة قرية الشهامة بوادي الصعايدة بأسوان وهي إحدى قرى مبادرة تطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة».
وخلال التفقد زار السيد الرئيس وحدة طب أسرة الشهامة ثم مدرسة الشهامة الابتدائية والإعدادية والتي تم إحلالها وتجديدها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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