الصحة المغربية: 24.4 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

ذكرت وزارة الصحة المغربية، أن 24 مليونًا و405 آلاف و128 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا حتى الآن، بينما بلغ إجمالي من تلقوا الجرعتين 22 مليونًا و613 ألفًا و171 شخصًا.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - أن هناك 4387 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، و18 ألفًا و352 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة المعززة بلغ مليونًا و633 ألفًا و289 شخصًا.

يُذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد فيروس "كورونا" المستجد.

وعلى صعيد آخر.. قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن الحكومة قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب شهرًا إضافيًا أي حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وأضاف بايتاس - في بيان اليوم الخميس - أن مجلس الحكومة المنعقد اليوم بالرباط، قرر تمديد حالة الطوارئ شهرًا إضافيًا، حيث كان من المقرر انتهاء حالة الطوارئ 30 نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي لدعم الجهود المبذولة لمكافحة تفشي فيروس (كورونا) المستجد.

وأكد بيان لرئاسة مجلس الحكومة المغربية، أن المجلس درس مقترحًا لتمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة في البلاد، لمواجهة جائحة كورونا، مؤكدًا أن "المجلس سيستمع في بداية الجلسة لعرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية حول التوجهات الرئيسية لميثاق الاستثمار الجديد".

وأضاف: "المجلس سيدرس سبعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا".

وتابع: "المراسيم الخمسة الأخرى تتعلق بتطبيق قانون نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون نشاطًا خاصًا كالأطباء، وبالمختصين في الحمية والتغذية والمختصين في علم النفس دون الأطباء المتخصصين في الطب النفسي، وبأطباء الأسنان، وبالصيادلة وبالموثقين".