بأسلوب المفتاح المصطنع.. حبس حداد سرق مليون جنيه من شقة بالعجوزة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، حبس حداد متهم بسرقة مليون جنيه من داخل منزل بالعجوزة وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

كانت البداية بتلقى الرائد أحمد فاروق، معاون أول مباحث شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من "إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها سرقة مبلغ مالى أكثر من "مليون جنيه" من داخل مسكنها، وقررت أنها كانت خارج البلاد رفقة زوجها "يحمل جنسية إحدى الدول"، وبالمعاينة تبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة وسلامة جميع منافذها.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "حدادا، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة ، وأصل إقامته بمحافظة القليوبية"، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهدافه وأمكن ضبطه، وتم اقتياد المتهم الي ديوان القسم.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع، وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه، وكذا "السيارة المستخدمة ملك شقيقته، مفاتيح مصطنعة، أجنة ومقص حدادى وعتلة، كما أرشد عن بعض المقتنيات "ساعات، نظارات، اكسسوارات ذهبية اللون" وأقر بسرقتها من شقق سكنية أخرى "جار الإرشاد عنها".

وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.