الخميس 25 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: انخفاض نسبى فى أعداد إصابات كورونا

حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك انخفاضا نسبيا في أعداد الإصابات اليومي بفيروس كورونا، موضحا أن هذا لا يعني انكسار ذروة الإصابات في الموجة الرابعة من انتشار كوفيد-19. 

وقال عبدالغفار في تصريح لـ"الدستور" إن الوزارة طعّمت 29 مليون مواطن بالجرعة الأولى باللقاحات المضادة لكورونا، كما طعّمت 15 مليون مواطن بالجرعة الثانية ليبلغ إجمالي عدد الجرعات ما يقرب من 44 مليون مواطن.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للمواطنين.

وناشد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الرسمي للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أو التوجه إلى محطات مترو الأنفاق، أو محطات القطارات ومراكز التسوق الكبرى «المولات التجارية» للتسجيل وتلقي اللقاح في الوقت نفسه، لحماية أنفسهم من عدوى كورونا وللحفاظ على مكتسبات الدولة في مواجهة الجائحة.

وزارة الصحة والسكان لقاح كورونا فيروس كورونا

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