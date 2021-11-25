الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

كشف وصرف دواء لـ 240 مواطنًا بالمجان فى قافلة طبية بالوادى

صورة من القافلة
صورة من القافلة

شهدت قرية العوينة بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، اليوم، فعاليات قافلة طبية مجانية لسكان القرية والقرى المجاورة لها.

وقال النائب محمد علي عبدالغني عضو مجلس الشيوخ عن الوادي الجديد، وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان إعلامي له، اليوم، إن القافلة قدمت خدماتها بقرية العوينة والقرى القريبة والمجاورة لها، وضمت 4 تخصصات طبية " باطنية –جلدية – أسنان – أنف وأذن وحنجرة"، وجرى توقيع الكشف على 240 مواطنًا بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لأهالي المنطقة والقرى المجاورة لها.


وأضاف عبدالغني أنه جرى تنظيم قافلة لتحصين المواطنين بقرية العوينة  بلقاح فيروس كورونا على هامش القافلة الطبية، وذلك  في إطار التوجهات العامة للدولة، والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، ومن منطلق حرص الحزب بالمحافظة على صحة المواطن، للوصول بالخدمة الطبية للمناطق النائية والمحرومة، انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وبإشراف جمال آدم أمين الحزب بمحافظة الوادي الجديد.

 

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شهدت قرية العوينة بمركز الداخلة الوادي الجديد فعاليات قافلة طبية مجانية حزب مستقبل وطن قافلة لتحصين المواطنين فيروس كورونا القافلة الطبية المبادرة الرئاسية حياة كريمه

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