إعادة موكب ذكري«ألبير الباز» فى نهاية أسبوع الموضة بباريس

توفي مصمم الأزياء العريق ألبير ألباز في 24 أبريل 2021، وفي 5 أكتوبر قدم “AZ Factory”، عرضًا حصريًا إحياءًا لذكرى وفاة المصمم، واجتمع في العرض أفضل العقول المبدعة في الموضة أمام معبد “Carreau du”، في قلب باريس في نهاية أسبوع الموضة بباريس، وتم انشاء العديد من الصور الظلية في هذه المناسبة.

وفي الوقت الذي كشف فيه شهر أكتوبر الخاص بالموضة عن مجموعات ربيع وصيف 2022 لعلامة الأزياء الكبيرة قبل بضعة أسابيع الآن، في العاصمة الفرنسية، جلب العرض الأخير المُنظّم من قبل “AZ Factory” نصيبه من الإبداع في مجال صناعة الأزياء وفقا لموقع “vogue”.

مظاهر موكب تكريم المصمم ألبير الباز وعلامته

أراد القائمين علي موكب المصمم الراحل ألبير الباز، الشهر الماضي، أن يجمعوا مصممي الأزياء المعروفين والناشئين من جميع أنحاء العالم للاحتفال بتصميم أزيائه وقبل الدعوة الخاصة بالموكب نحو أربعين علامة من علامات الأزياء المشهورة علي مستوي العالم.

وتميزت أمسية الموكب بمسرح موضة مع صور ظلية أيقونية، مصممة خصيصًا للعرض ومخصصة للتوقيع الفني لكل علامة تجارية، وتم إلقاء الضوء علي أفضل قطع الملابس للمصمم مثل المعطف الأحمر “Dries Van Noten” وفستان السهرة الذي صممه برونو سياليسي.

إعادة موكب ألبير الباز

وسيعيد قصر جاليريا موكب تكريم ألباز مرة أخري في ربيع عام 2022، فى إشارة إلى دور المصمم الراحل بالإضافة إلي إعادة تصميم الأزياء المقتبسة من المصم.



وسينظم المتحف معرضًا يعيد إنشاء العرض ويدعو الزوار للانغماس في تجهيزاته من خلال مشاهدة الموسيقى والإضاءة والملابس بشكل استثنائي للمعرض.

ومثلما شاهدنا عنوان عرض أزياء “AZ Factory ” في أكتوبر الماضي بإبداعاته سيعاد مشاهدة هذا الإبداع داخل جدران المبنى التاريخي، قصر جالييرا في باريس في الفترة من 5 مارس إلى 10 يوليو 2022.