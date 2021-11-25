محافظ أسوان يكلف بمتابعة قافلة مساعدات جديدة لدعم الأسر المتضررة من السيول

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدور المجتمعي للأزهر الشريف والجهود المبذولة من بيت الزكاة المصري بإشراف من فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

جاء ذلك على هامش تكليف محافظ أسوان للسكرتير العام اللواء حازم عزت بتفقد دفعة جديدة من المساعدات تضم 6 آلاف كرتونة للسلع الغذائية المهداة من بيت الزكاة والصدقات المصري، بالإضافة إلى ألف بطانية مقدمة من نادى روتاري مصر.

وأشار اللواء أشرف عطية بأن ذلك يعكس دور المشاركة المجتمعية الجادة لمساندة الجهود الحكومية المبذولة لإعادة الحياة لطبيعتها بمختلف المناطق المتضررة مع توفير حياة كريمة للأسر والأهالي المقيمة فيها.

وطالب محافظ أسوان من الجهات المسئولة عن هذه المساعدات بضرورة التنسيق مع اللجنة المشكلة للإشراف على جهود المجتمع المدني لاحتواء تداعيات السيول وذلك من أجل توحيد آلية توزيع المساعدات المادية والعينية ومنع الازدواجية أو التكرار في توزيعها مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه بمختلف المناطق المتضررة.