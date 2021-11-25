الخميس 25 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يكلف بمتابعة قافلة مساعدات جديدة لدعم الأسر المتضررة من السيول

المساعدات
المساعدات

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدور المجتمعي للأزهر الشريف والجهود المبذولة من بيت الزكاة المصري بإشراف من فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

جاء ذلك على هامش تكليف محافظ أسوان للسكرتير العام اللواء حازم عزت بتفقد دفعة جديدة من المساعدات تضم 6 آلاف كرتونة للسلع الغذائية المهداة من بيت الزكاة والصدقات المصري، بالإضافة إلى ألف بطانية مقدمة من نادى روتاري مصر.

وأشار اللواء أشرف عطية بأن ذلك يعكس دور المشاركة المجتمعية الجادة لمساندة الجهود الحكومية المبذولة لإعادة الحياة لطبيعتها بمختلف المناطق المتضررة مع توفير حياة كريمة للأسر والأهالي المقيمة فيها.

وطالب محافظ أسوان من الجهات المسئولة عن هذه المساعدات بضرورة التنسيق مع اللجنة المشكلة للإشراف على جهود المجتمع المدني لاحتواء تداعيات السيول وذلك من أجل توحيد آلية توزيع المساعدات المادية والعينية ومنع الازدواجية أو التكرار في توزيعها مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه بمختلف المناطق المتضررة. 

أسوان شيخ الأزهر الشريف المجتمع المدنى محافظ أسوان مساعدات السكرتير العام السيول الدعم بيت الزكاة والصدقات مناطق

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

بث مباشر.. حفل افتتاح طريق الكباش فى الأقصر

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

هايدى موسى عن حفل طريق الكباش: «حدث تاريخى ومصر ستبهر العالم»

موكب طريق الكباش.. وائل الفشنى لـ«الدستور»: «نادر العباسى وش الخير عليا»

«جابر الخواطر».. فيديو جولة الرئيس السيسي بالمناطق المتضررة من السيول فى أسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المرأة.. لون الدم يتحول إلى البرتقالى

د هند جاد

الفقر عدو تاء التأنيث

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (2-2)

د. بهي الدين مرسي

المسكوت عنه فى الطب

خالد عكاشة

إثيوبيا.. التحولات الدراماتيكية على أسوار العاصمة

د.محمد شادي

الحساب جارى.. والدفع بدأ

ماجد حبته

الحكومة الألمانية الجديدة

وجيه أمين عبدالعزيز

واقعة مؤلمة .. وخطر يهدد أبناءنا!

صور

الرئيس السيسى فى أسوان

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: منتدى غاز المتوسط فرصة لتحقيق عالم "أنظف" بيئيًا

مدير المسجد الأقصى يحذر من خطورة إدراجه ضمن برنامج الرحلات المدرسية الإسرائيلية

فى القاهرة.. وزيرة الطاقة الإسرائيلية تحضر منتدى غاز شرق المتوسط