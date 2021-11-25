الدسوقى: خطة لتصدير منتجات شركات «مواد البناء» إلى دول الكوميسا

قال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات، أن رئاسة مصر للكوميسيا ستدعم الاقصاد المصري وتعود بالنفع علي الجميع مشيرًا إلي أن قطاع مواد البناء من أكثر القطاعات استفادة من تلك الاتفاقية حيث أن العالم كله يعمل علي اندماجات اقتصادية مما يحفز علي انشاء تكتلات اقتصادية كبري في إفريقيا حتي تكون قادرة علي المنافسة مع التكتلات الأجنبية.

وتوقع الدسوقي، نمو حجم صادرات مواد البناء مشيرًا إلي أن القطاع كان في انتظار عودة رئاسة مصر لهذا التجمع الهام مشيدًا بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في إقامة علاقات قوية مع دول القارة والتي حققت نتائج اقتصادية جيدة بعد عودة التسهيلات بين الدول الافريقية وبعضها.

وتابع أن قطاع مواد البناء لديه فائض فى قطاعات الاسمنت والرخام والمواسير والمواد العازله والسيراميك والأدوات الصحيه والحراريات وهناك خطة لتصديرهذه المنتجات الي إفريقيا والكوميسا ستفتح اسواق جديدة امام الشركات المصرية بشكل أوسع وفق فى تطبيق الاتفاقيات التفضيليه.

وتضم الكوميسا في عضويتها دول مصرو ليبيا والسودان ، و كينيا، و أوغندا وجيبوتي أثيوبيا وروانداوتونس و الصومال و جزر سيشل و بروندي و الكونغوو جزر القمر ومالاوي و موريشيوس و زيمبابوي وزامبيا ومدغشقر و إريتريا وسوازيلاند.