برلمانية: احتفالية طريق الكباش يعكس وجه مصر الحضاري أمام العالم

أكدت الدكتورة هناء سرور، عضو مجلس النواب، أن أنظار العالم تتجه مساء اليوم إلى مصر فى حدث عالمى ضخم، حيث تتأهب محافظة الأقصر لإبهار العالم في احتفالية مهيبة لمُشروع أثري سياحي عملاق ينتظره ويترقّبه العالم بشغف مشروع "إحياء طريق الكباش الفرعونى" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء ولفيف من كبار رجال الدولة والإعلاميين الذي لا يقل أهمية عن حفل موكب المومياوات الملكية الذي تم إطلاقه أوائل العام الجاري، مؤكدة أن الحدث الأسطوري تنقله نحو 150 محطة تليفزيونية للعالم، وينتظره أكثر من مليار مشاهد حول العالم انطلاق الموكب وإعلان الأقصر أكبر متحف مفتوح على وجه الأرض.

وأضافت سرور، في بيان الخميس، أن الحدث العالمى يعكس وجه مصر الحضاري أمام العالم أجمع ويضع محافظة الأقصر على خريطة السياحة العالمية ويسلط الأضواء من كل أنحاء العالم على عاصمة التاريخ وحضارتها العريقة وكنوزها ومقوماتها السياحية والأثرية الفريدة التي لا مثيل لها، لإبراز مكانة مصر التنافسية في مصاف الدول السياحية.

وقالت عضو لجنة الصحة بالنواب، إن احتفالية طريق الكباش يعيد إحياء احتفالات ملوك المصري القديم إلى أذهان العالم وعظمته، ويروج للسياحة الثقافية، موجهة تحية شكر وتقدير لكل أبطال ملحمة العمل في مشروع إحياء طريق الكباش الذين لم يتوقفوا عن العمل والتجهيز والترميم حتى اللحظات الأخيرة قبل الحفل العالمى للافتتاح.

ومن المقرر أن يبدأ افتتاح طريق الكباش بالأقصر في السابعة والنصف مساء اليوم، ومن المقرر أن يكون حفلًا موسيقيًا ضخمًا مثلما حدث في احتفالية نقل المومياوات الملكية، ومن المعلن أن حفل طريق الكباش يتحدث عن الحياة واحتفال (عيد الأوبت) الذي كان يعقد كل عام في مصر القديمة وله طقوسه الخاصة به.